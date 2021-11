Detectan nueva variante del Covid-19 en África; conoce los detalles

Aunque los esfuerzos para terminar con la pandemia del Covid-19 han tenido grandes avances, como el desarrollo de una gran variedad de vacunas, así como de medicamentos más recientemente, el riesgo de perder el avance debido a una variante del virus original no se ha superado.

Debido a esto, los científicos de todo el mundo vigilan constantemente los nuevos casos de infección, lo que permitió identificar una nueva variante del SARS-CoV-2.

La variación B.1.1.529 fue identificada el pasado 11 de noviembre en Botsuana, y ha llamado la atención de la comunidad científica debido a la gran cantidad de mutaciones que presenta en la proteína de pico, la cual utiliza el virus para adherirse a las células y las vacunas para enseñar al sistema inmunológico cómo combatir la infección.

Según comentó Tom Peacock, un virólogo de la Imperial College de Londres, quien compartió en un portal web de intercambio de genoma la información de la nueva variante, la B1.1.529 presenta un número "extremadamente alto" de mutaciones, lo que podría derivar en nuevas oleadas de la enfermedad.

Posteriormente, se detectaron casos en Hong Kong y Sudáfrica. En este sentido, Tulio de Oliveira, director del Centro de Respuesta Epidemiológica e Innovación (CEPI, por sus siglas en inglés) en Sudáfrica, advirtió este jueves a través de su cuenta en Twitter sobre un nivel aparentemente de transmisión asociado a esta variante.

De acuerdo con Oliviera, en sólo dos semanas la nueva variante ya es la segunda que más casos de Covid-19 provoca en el país africano, sólo detrás de la variante Delta, que impulsó la última ola de contagios alrededor del mundo.

This new variant, B.1.1.529 seems to spread very quick! In less than 2 weeks now dominates all infections following a devastating Delta wave in South Africa (Blue new variant, now at 75% of last genomes and soon to reach 100%) pic.twitter.com/Z9mde45Qe0 — Tulio de Oliveira (@Tuliodna) November 25, 2021

Por otro lado, el director del CEPI apuntó que la B.1.1.529 se detecta con una prueba normal de PCR, lo que facilita su rastreo. Sin embargo, advierte que Sudáfrica no tiene la capacidad de contener los contagios asociados a esta variante sin apoyo de los países más desarrollados y de instituciones internacionales, lo que podría ocasionar un despliegue mundial de la variante.

En este sentido, Peacock también comentó que la presencia en Asia de la variante detectada en Botsuana podría significar que ya se encuentra en otras partes del mundo.

"Aunque los datos son limitados, nuestros expertos están trabajando a tiempo completo con todos los sistemas de vigilancia establecidos para comprender la nueva variante y sus posibles implicaciones", dijo este lunes el profesor Adrian Puren del Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles (NICD, por sus siglas en inglés) de Sudráfrica.

Hasta el momento los científicos no tienen datos sobre la efectividad de las vacunas contra la nueva variante, pero su aparición parece confirmar la preocupación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre que la aplicación desigual de vacunas contra el SARS-CoV-2 ocasione la aparición de mutaciones en el virus original mientras la mitad de la población mundial no ha sido inmunizada.

