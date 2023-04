Meghan Trainor desata discusión sobre el vaginismo; cómo es la condición que sufre

La cantante Meghan Trainor puso sobre la mesa, a través de su podcast Workin' On It, que conduce junto a su hermano mayor, un tema del que no se habla por los tabús que podrían existir alrededor.

Con detalles de su vida sexual, Trainor compartió que tener relaciones con penetración con su esposo puede resultar muy doloroso y luego de visitar a un especialista, éste le indicó que su diagnóstico era vaginismo.

La cantante, al igual que muchas mujeres que padecen de esta afección, creía que el dolor era causado por el tamaño del pene de su esposo e incluso llegó a "normalizarlo" de alguna manera, pues creía que el tener dolor durante y después del sexo era algo que parecían todas las mujeres.

¿Qué es el vaginismo?

Una persona que sufre de vaginismo tiene una contracción en los músculos vaginales que no consigue controlar, en algunos casos puede tener dificultades que van desde introducir un tampón o tener relaciones sexuales por penetración con éxito.

De acuerdo con el Centro de Sexualidad Femenina de la ciudad de Nueva York, alrededor de dos de cada mil mujeres podrían experimentar dolor durante las relaciones sexuales. Incluso determinar el número de personas que lo parecen resulta complicado, pues no se suele hablar del tema.

El servicio de salud público de Reino Unido detalla que algunas de las causas son el temor a que la vagina sea demasiado pequeña, una mala experiencia sexual, creer que el sexo es algo incorrecto o incluso haber tenido un examen médico desagradable.

El vaginismo tiene diversos tratamientos que incluyen una terapia psicosexual, también puede incluir ejercicios de relajación del suelo pélvico, técnicas de meditación o el uso de objetos de diferentes tamaños para acostumbrarse a la penetración.

En el caso de Meghan Trainor el apoyo de su esposo fue fundamental y entender que podía tener relaciones sexuales con ayuda del tratamiento adecuado fue muy esperanzador para ella.