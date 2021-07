Mi mamá y el sexo | El error de YosStop

Así es. Vamos a escribir sobre la llamada influencer Yoseline Hoffman, conocida como YosStop y JustYoss, que son los nombres de sus canales alojados en YouTube. Les cuento que para concluir mi especialidad como educadora sexual me he planteado identificar qué tanto saben los comunicadores sobre los derechos sexuales en la infancia y la adolescencia.

Al ver los videos de una comunicadora como Hoffmann —que entre sus dos canales suma casi 15 millones de suscriptores—, tristemente, me di cuenta de que ella tenía muy poca información incluso sobre lo que es tipificado como una violación sexual a un menor de edad.

En marzo, la involucraron públicamente con la denuncia penal que presentó Ainara Suárez contra cuatro jóvenes, por violación en grupo, y a un quinto, por haber videograbado los hechos. Este delito alcanzó a Hoffman, porque ella hizo referencia a esas imágenes ante sus millones de seguidores sin tener el cuidado de referirse a esa agresión sexual como tal.

Aunque este año Hoffman eliminó de sus redes sociales el video por el que ahora está siendo procesada, sus comentarios siguen disponibles en otros canales de YouTube, de donde los han retomado tantos medios de comunicación que los reproducen para explicar lo que sucedió.

Yoseline jamás imaginó el alcance de unas palabras que son parte del repertorio que (por décadas) se ha usado para descalificar a las mujeres, especialmente cuando se carece de educación sexual integral.

Hoffmann es parte de ese constructo social que culpará a la mujer por su violación y no al victimario. En este caso, la referencia es a un grupo de adolescentes y una joven de 16 años, que en estado de ebriedad —lo que significa que no estaba plenamente consciente de sus actos—, aparece completamente desnuda, mientras cuatro jóvenes se jactan de que se introduzca una botella por la vagina y otro más graba la escena.

Como periodista, al recibir una evidencia de esta naturaleza, lo habría denunciado a la Policía Cibernética, pues las imágenes, en sí mismas, forman parte de un delito. Y la información que se transmitiera al respecto en un medio de comunicación debería consignarlo de esa manera. Esas son clases básicas de ética y periodismo; sin embargo, varios youtubers también se brincan esas asignaturas.

Esto dijo la jefa de gobierno @Claudiashein respecto al caso de #YosStop.



- le pidió a la fiscal @ErnestinaGodoy_

que se reuniera con la mamá (dada la petición pública)

-lo importante: habla de cómo debemos ver distinto a la justicia y por qué la justicia no siempre es prisión. pic.twitter.com/28pjSx6bvL — Danager (@Dana_Corres) July 7, 2021

Hoffmann emitió una opinión personalísima, sexista y sin considerar los derechos y las obligaciones sexuales de los adolescentes involucrados. Aunque su transmisión se llamó “Patética Generación” y pretendía hacer una crítica a los jóvenes, lamentablemente, hizo comentarios denigrantes en un sinnúmero de sentidos. Los llama “retrasados mentales” con todas las implicaciones que esa frase tiene para quienes estamos preocupados por reivindicar la diversidad.

Sobre la agresión sexual a una menor, textual, dijo: “La vieja se dejó meter una botella de Moët por la vagina por tres cajetillas de cigarros. Entonces esta vieja se hizo muy popular por ser así de puta”. Sus expresiones pudieron alcanzar casi 10 millones de reproducciones, como ocurre con sus transmisiones más populares.

Aunque Hoffman no mostró el video, sus comentarios, con tan nutrida audiencia, catapultaron aún más las imágenes en cuestión, llegando incluso a páginas porno. La youtuber también comentó que la menor de edad se mostraba desnuda en sus transmisiones de TikTok, insinuando que se había ganado la agresión que vivió en la fiesta.

¡Qué comentarios tan desafortunados! Expresiones que se emiten cuando no nos colocamos en lo que viven los adolescentes que precisamente se encuentran en una etapa de redescubrimiento de su cuerpo y de reconocimiento con sus pares, en un mundo que los bombardea con hipersexualidad y erotismo adulto, sin mayor contención y con padres que (muy probablemente) carecen de las herramientas para orientarlos sobre cómo vivir una sexualidad saludable.

La denuncia contra Hoffman ha sido respaldada por el grupo feminista FEMXFEM, que desde el año pasado apoyó a la víctima en su solicitud para que YosStop bajara de su canal el video en referencia y ofreciera una disculpa pública.

“La YouTuber @justyoss está revictimizando y cuestionando a Ainara por la violación de la que fue víctima. Es gravísimo que este tipo de personas tengan tanto alcance en redes sociales POR FAVOR SEAN CONSCIENTES DEL CONTENIDO DIGITAL Y LAS PERSONAS QUE LES DAN EL PODER PARA TENER ESTE ALCANCE. YOSSTOP NO ES FEMINISTA NI SORORA, tal como ella dice ser, SI LO FUERAS NO REVICTIMIZARIAS Y NO COMPARTIRÍAS CONTENIDO EN EL QUE SE ESTÁ COMETIENDO UN DELITO. AINARA NOSOTRAS TE CREEMOS Y NO ESTÁS SOLA. ‼️NO COMPARTAS NI BUSQUES ESE VIDEO AYÚDANOS A QUE ESTE VIDEO SE PIERDA DE PLATAFORMAS DIGITALES SUBIENDO FOTOS BONITAS CON EL NOMBRE DE AINARA PARA QUE SI LO BUSCAN ESTE NO LES APAREZCA ‼️ AL COMPARTIRLO ERES CÓMPLICE DEL DELITO DE PORNOGRAFIA INFANTIL ‼️”, escribieron en su página de Facebook, en marzo de 2020.

En marzo de 2021, se hizo pública la demanda penal contra Hoffman. Luego de su detención, el 29 de junio, la avalancha de videos de otros influencers y de sus propios familiares están a la orden del día.

Gerardo González, quien se presenta como pareja de Yoseline, emitió un comunicado en su canal para explicar que la detención de su novia es por “terminología”. Lo cierto es que ahora la defensa de Hoffman tendrá que probar en un litigio judicial su inocencia.

El abogado defensor deberá ser muy bueno, pues en otro video más, publicado en mayo de 2020, YosStop pone en entredicho que Ainara hubiera sido víctima de violación, cuando el video de la misma se había viralizado años atrás y Hoffman lo había visto. ¿Qué pasó? ¿La youtuber ha normalizado tanto la violencia sexual que no logró ver el delito?

La falta de educación sexual es nuestro día a día. Quizá estos escándalos son mucho más didácticos para aprender qué es la Ley Olimpia y qué es la violencia digital. El caso de YosStop es muy ilustrativo de lo que señala esa reforma legislativa: sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales y Yoseline Hoffman habló, ante millones de personas, con lujo de detalles, sobre la intimidad sexual de una menor de edad.

*Divulgadora en Educación Sexual

@mimamayelsekso