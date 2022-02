¿Mito o realidad? 10 de las cosas que se dicen sobre el cáncer

El cáncer es un padecimiento que causa millones de muertes al año a nivel mundial, y para la cual no hay un tratamiento que con certeza asegure que puede combatirlo sin tener margen de error.

Al ser un enemigo universal del ser humano, existe mucha información en torno a su concepto, que no siempre es fidedigna, ni tiene comprobación científica. Es por eso que hemos hecho una recopilación de información publicada en los medios oficiales de salud, con el que te ayudamos a identificar los mitos y realidades que circulan en las redes y en la sociedad sobre esta enfermedad.

¿Qué es el cáncer?

El cáncer es una alteración biológica y genética de las células que componen los tejidos de nuestros órganos. El crecimiento descontrolado de células puede dar lugar a un tumor o nódulo. Se trata de una masa de tejido no necesario y será benigno si no invade ni destruye otros órganos.

Existen muchos tipos de cáncer. El cáncer se puede desarrollar en cualquier parte del cuerpo y se denomina según la parte del cuerpo corporal en el que se origina.

Hoy en día, hay numerosos mitos en torno al origen, prevención y curación del cáncer, por lo que estar bien informado es un requisito indispensable a la hora de enfrentarse a esta enfermedad.

1.- El cáncer puede ser contagiado

Falso. El cáncer no es una enfermedad infecciosa, por lo que no se propaga al contacto, ni es contagiosa. Sin embargo, cabe aclarar que cuando se padecen determinadas enfermedades infecciosas que mantienen tu sistema inmune vulnerable como es el VIH o Hepatitis, existe un mayor riesgo de padecer cánceres, ya que éstos virus sí son transmisibles, y el cáncer llega a ser una evolución de estas enfermedades.

2.- El cáncer se hereda

Poca probabilidad. Hay sólo un máximo de 10% de que por genética, pueda haber predisposición de padecer determinados tipos de cánceres, el 90% son esporádicos.

En realidad lo que ocurre es que se transmite de padres a hijos una mutación genética concreta que confiere la susceptibilidad de padecer un tipo concreto de cáncer, lo que no implica la seguridad de que este hecho se vaya a producir.

Los tipos de cánceres que tienen más registros hereditarios, son el de mama, ovario y el colorrectal.

Sin embargo, que existan distintos casos de cáncer en una familia no significa necesariamente que tengamos más probabilidades de padecerlo. Sin embargo, es recomendable realizar acciones preventivas, y llevar una vida saludable para evitar riesgos.

3. El cáncer duele

No en todos los casos. La aparición del dolor depende de la zona en que se localiza el tumor. Debido a este factor, es que en ocasiones el cáncer es detectado en etapas avanzadas.

Los tumores más dolorosos son los que afectan a los huesos, el cáncer de páncreas, el de cabeza, cuello, el de cérvix y el de estómago, entre otros. Sin embargo, el dolor no solo puede deberse al tumor en sí, sino que el propio tratamiento oncológico también puede generarlo

4. La negatividad y estrés dan cáncer

Falso. Hasta el momento no hay estudio científico que demuestre que exista una conexión científica entre el estrés y el cáncer. Sin embargo, desde el punto de vista psicológico un estado anímico óptimo ayuda a afrontar mejor la enfermedad, así como los tratamientos.

5. La quimioterapia mata

Falso. Este tratamiento se encarga de destruir las células que tienen un crecimiento anormal o muy rápido y que son malignas. La quimio ataca por diferentes vías el ciclo de las células tumorales en los momentos en que están más activas. Sus efectos secundarios producen limitaciones y malestares, sin embargo, muchos tejidos se renuevan constantemente.

6. El cáncer es una enfermedad de la era moderna

Falso. Especialistas han documentado registros sobre esta enfermedad en el antiguo Egipto, en los años 4000 A.C. Sin embargo, los avances tecnológicos han ayudado al diagnóstico oportuno, y por ello, su relevancia en la actualidad.

7. Desodorantes y aromatizantes causan cáncer

Falso. Actualmente no existen estudios que indiquen de manera segura que aumente el riesgo de padecer cáncer por el uso de estos productos de higiene íntima.

8.- Los celulares causan cáncer

No ha sido comprobado. Los estudios científicos no han revelado aumentos estadísticamente significativos en los cánceres de cerebro o del sistema nervioso central que estén relacionados con números más altos del uso de teléfonos celulares. La preocupación derivada de este tipo de productos, es debido a que los teléfonos celulares emiten radiación de radiofrecuencia (ondas de radio), una forma de radiación no ionizante, desde sus antenas y partes del cuerpo más cercanas a la antena pueden absorber esta energía.

En 2015, el European Commission Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks concluyó que, en general, los estudios epidemiológicos acerca de la exposición a radiación de radiofrecuencia electromagnética no muestran un riesgo mayor de tumores de cerebro o de otros cánceres de la región de cabeza y cuello.

9.- Hierba medicinal que cura el cáncer

Falso. A pesar de que hay estudios basados en las mejoras que ofrecen los tratamientos alternativos, éstos sólo son considerados como complementarios para tolerar los efectos secundarios del tratamiento contra el cáncer. Sin embargo, a pesar de que se tiene la creencia de que todo lo natural no es dañino, algunas plantas pueden ser perjudiciales al ser consumidas durante la quimioterapia y radioterapia, por lo que puede interferir con la efectividad de los tratamientos.

10. Consumir azúcar hace crecer más rápido el cáncer

Falso. Todo tipo de células, incluidas las cancerosas, dependen de la glucosa en la sangre para su energía. Sin embargo, la ingesta de azúcar no las hace acelerar su crecimiento. Lo que sí es un hecho comprobado, es que el consumo de grandes cantidades de azúcar está asociado con un mayor riesgo de ciertos cánceres, incluido el cáncer de esófago. El consumo de demasiada azúcar también puede provocar un aumento de peso y el riesgo de obesidad y diabetes, lo que puede aumentar el riesgo de cáncer.

