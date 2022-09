Surge en Argentina neumonía bilateral de origen desconocido: qué es y sus síntomas

Autoridades argentinas dieron a conocer el pasado jueves la aparición de una enfermedad denominada neumonía bilateral de origen desconocido en la provincia de Tucumán que ya ha causado la muerte de tres personas y otras seis afectadas.

El padecimiento surgió en el Sanatorio Luz Médica y no hay registros de que alguna persona fuera del centro de salud se haya infectado, precisó el médico infectólogo Mario Raya, subdirector del Centro de Salud Zenón Santillán.

El ministerio de salud explicó que se está tratando de recabar toda la información posible que los ayude a conocer el origen del foco y el nexo epidemiológico para estar preparados frente a este nuevo reto.

¿Quiénes son las personas afectadas?

Hasta el miércoles 31 de agosto las autoridades sanitarias habían detectado seis personas enfermas de esta neumonía, pero un día después se reportaron otras tres personas que en su mayoría pertenecían al personal de salud de la clínica privada de San Miguel de Tucumán.

Pese a que los pacientes fueron aislados rápidamente, la última persona que falleció era la única que no era trabajadora de la clínica, pero hasta el momento no se registran nuevos contagios.

“Es un brote, en un lugar determinado, con una causa específica y una cierta cantidad de personas. Hasta el momento está en investigación todo sobre la patología que pueda ser”, añadió Zenón Santillán.

¿Cuáles son los síntomas?

Se explicó en conferencia que los últimos pacientes comenzaron a presentar dolencias alrededor del 20 y 23 de agosto en el mismo inmueble que los seis primeros, lo que hace pensar a las autoridades que el foco de contagio se concentra ahí.

“Hasta ahora no hemos encontrado nada que permita saber cuál fue la causa del brote y por lo tanto, al tratarse de una enfermedad que no sabemos en qué consiste, no sabemos la evolución”, indicó Santillán.

La mayoría de los pacientes presentaron los mismos síntomas: vómitos, fiebre alta, diarrea y dolor del cuerpo, con una evolución en algunos casos más compleja.

Se investiga si los contagios pudieron darse a través de los caños de agua o en los ductos del aire acondicionado del sanatorio.

¿Cómo surgió la neumonía?

El ministerio de Salud por el momento informó que se realizaron pruebas a los contagiados en el momento que se presentaron los síntomas y se logró descartar Covid-19, gripe e influenza como las causas.

Por otro lado también se desestimó que el origen pueda ser el hantavirus (familia de virus que infectan animales) o la legionella (un tipo de neumonía provocada por la bacteria legionella).

