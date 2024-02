Elmo y la pregunta que dejó al descubierto la crisis de salud mental que vive el mundo

Era un lunes por la mañana al final de un largo enero, cuando de pronto un personaje muy querido de Plaza Sésamo apareció por Twitter y sacudió al mundo entero.

Elmo apareció en la famosa red social ahora conocida como 'X' y publicó el siguiente mensaje: "¡Elmo solo se está registrando! ¿Cómo están todos?" y la respuesta sorprendió a propios y extraños pues al parecer no estamos nada bien.

Elmo is just checking in! How is everybody doing? — Elmo (@elmo) January 29, 2024

La pregunta de Elmo generó de manera inesperada la respuesta de miles de usuarios, celebridades y hasta del propio presidente de los Estados Unidos Joe Biden, quienes coinciden en que el mundo no está bien.

"Tenemos que estar ahí el uno para el otro, ofrecer nuestra ayuda a un vecino necesitado y, sobre todo, pedir ayuda cuando la necesitemos... Aunque sea difícil, nunca estás solo", escribió Biden.

Incluso, al siguiente día de la publicación de Elmo, su post en X ya había recibido más de 110 millones de vistas.

"Estoy en una especie de encrucijada y, francamente, me vendría bien un poco de apoyo", "Elmo estamos cansados", "El mundo arde a nuestro alrededor, Elmo", estas son algunas de las respuestas que se pueden leer en la red social.

The world is burning around us, Elmo. pic.twitter.com/c3swrzHWYY — Steven (@StevenMcinerney) January 29, 2024

Crisis de salud mental en el mundo

Tras las reacciones, la cuenta oficial de Plaza Sésamo respondió con enlaces que dirigían a páginas de salud mental para aquellas personas que lo necesitaran y pudieran ser de ayuda.

Después el propio Elmo se volvió a pronunciar y destacó la importancia de preguntarle a tus amigos, familia o gente que conoces cómo se encuentran y si está bien.

"¡Guau! ¡Elmo se alegra de haber preguntado! Elmo aprendió que es importante preguntarle a un amigo cómo está. ¡Elmo volverá a manifestarse pronto, amigos! Elmo te ama", escribió el icónico personaje.

Wow! Elmo is glad he asked! Elmo learned that it is important to ask a friend how they are doing. Elmo will check in again soon, friends! Elmo loves you.❤️ #EmotionalWellBeing pic.twitter.com/jhn2LNKfHf — Elmo (@elmo) January 30, 2024

Lo anterior fue muestra de la crisis de salud mental que se vive en el mundo sobre todo después de la pandemia, donde incluso los especialistas han señalado que las enfermedades como la depresión aumentaron debido al aislamiento que se vivió por el Covid-19.

Asimismo, el suicidio se convirtió en una de las principales causas de muerte entre personas de 10 a 14 años, por lo que Sesame Workshop también trató de abordar la salud mental de los niños y sus familias en videos, podcasts y cursos.

"Gracias, Elmo, por comunicarte con un recordatorio para que hagamos una pausa y nos tomemos un momento consciente para concentrarnos en cómo nos sentimos.

"Para obtener recursos de #BienestarEmocional y más, visite @SesameWorkshop: http://sesame.org/mentalhealth", escribió la cuenta oficial de Barrio Sésamo.

In response to the growing mental health crisis among children, Sesame Workshop has created research-based resources to support the emotional well-being of young children and families. Learn more: https://t.co/4WNM8tqqnY #EmotionalWellbeing pic.twitter.com/tMOmSfbV8J — Sesame Workshop (@SesameWorkshop) May 3, 2023

Por su parte, Aaron Bisman, vicepresidente de desarrollo de audiencia de Sesame Workshop, la empresa matriz de Plaza Sésamo, se pronunció por medio de un comunciado explicando la importancia sobre el hecho de llegar a la audiencia y promover la salud mental con sus famosos personajes.

"Los amigos de Plaza Sésamo pueden llegar a una audiencia más amplia al promover recursos de salud mental para niños y Elmo es el adorable monstruo peludo con el que el público tiene una profunda conexión... Es un buen amigo que te pregunta: '¿Cómo estás?'", dijo Bisman.

Finalmente, Elmo es el claro ejemplo de cómo una simple pregunta puede ayudar a alguien para desahogarse o en dado caso pedir ayuda, la cual muchas veces llega a salvar vida de personas que creen que ya no tienen a nadie en este mundo.