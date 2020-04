Amaga personal médico con cerrar el Hospital 1° de Octubre por falta de protección ante Covid-19

Enfermeros adscritos al Hospital Regional 1° de Octubre del ISSSTE amenazaron este miércoles 8 de octubre con parar actividades ante la falta de protección y material para hacer frente a la emergencia de coronavirus.

“Para no llegar a extremos que nos van a dañar tanto al personal como a los pacientes, es que entonces vamos a parar de trabajar. No nos negamos a trabajar, pero si no nos dan insumos entonces no trabajamos”, advirtieron trabajadores del hospital en una reunión con la subdirectora administrativa del ISSSTE, Zulma Janeth Carvajal Salgado.

De acuerdo con el audio de la reunión, en poder de El Sol de México, personal del turno de la noche del 1° de Octubre denunció a Carvajal Salgado que no cuentan con el equipo básico de protección para atender a pacientes de Covid-19 y que la directora del hospital, Luz María Coti Rodríguez, ha ignorado sus peticiones.

“Nos están restringiendo todo el material”, denunció la Jefa de Cuarto Piso del hospital. Y agregó que su piso, donde se atienden los pacientes con Covid-19, “no está equipado para recibir a los pacientes”.

Roberto Hernández

Otro enfermero alertó que a la nula protección del personal se suma una falta de protocolos adecuados para evitar contagios masivos entre el personal del hospital.

“Ya nos empezaron a traer pacientes de otros hospitales. Ayer se presentó una eventualidad, ni siquiera la unidad estaba limpia, y dejaron a la paciente en el pasillo y tosiendo. Eso no es justo.

“Ya tenemos muchos compañeros que están infectados y tenemos un compañero que está en el cuarto piso, que está muy mal y que es cualquiera de nosotros”, explicó el enfermero a Carvajal Salgado.

De acuerdo con fuentes consultadas por este medio, en el hospital hay al menos ocho personas de enfermería que ya fueron contagiadas de coronavirus, dos se encuentran graves. Incluso uno, de nombre Miguel, está intubado en terapia intensiva.

Ante la falta de material, el equipo médico ha tenido que comprar sus propios insumos, incluso gel antibacterial, y donar su instrumental personal para hacer frente a la emergencia.

“Se perdieron mil mascarillas N95”

Ante la ola de quejas, Carvajal Salgado señaló que sí han dotado de equipo médico al hospital, pero desconoce dónde está. “Nosotros dimos mil (mascarillas) N95 que ahorita no sabemos en dónde están”, dijo a los trabajadores.

Ante la aparente desaparición de los insumos para el personal médico, Carvajal anunció que a partir de hoy la subdirección a su cargo tomó el control del suministro, abastecimiento y equipo a utilizarse en el 1 ° de Octubre.

La Dirección de Recursos Materiales se encargará de entregar el material a los diferentes coordinadores y jefes de piso, para que ellos a su vez lo distribuyan entre su personal médico, indicó la funcionaria.

“Tenemos equipo suficiente, no tenemos como confeti, tenemos un equipo que debemos cuidar sobre todo porque no hemos llegado a las fases en las que vamos a estar de verdad en una situación complicadísima. Nosotros hemos entregado en tiempo y forma equipo de manera que todos ustedes estén protegidos porque si no nos protegemos nosotros, nos fregamos”, dijo la subdirectora administrativa del ISSSTE.

El compromiso de la funcionaria no dejó satisfechos a los trabajadores, quienes ven cómo las unidades administrativas se echan la bolita entre sí mientras que el equipo no llega.

“El problema es que los de allá dicen que ustedes, el área administrativa; el área administrativa (dice que) las coordinaciones; las coordinaciones (dicen que) que las jefas. Yo llego con la jefe, toda la noche peleando con la jefe por un par de guantes de nitrilo”, denunció otro trabajador.

Los envían a la guerra sin fusil

El personal médico del 1° de Octubre no es el único que ha denunciado la falta de equipo médico y protección desde que se registraron los primeros casos de Covid-19 en México.

Ante la falta de insumos, trabajadores de diferentes centros de salud se han visto obligados a protestar y cerrar las calles aledañas a sus hospitales y clínicas con la consigna de "¡Queremos material!". Y es que carecen hasta de lo más básico para hacer frente al coronavirus: gafas de seguridad, cubrebocas, respiradores, batas impermeables e incluso guantes.

Dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por ejemplo, se han registrado protestas en el Hospital General de la Raza, el Hospital General de Zona No. 27 Tlatelolco, el Hospital Regional No. 2 Guillermo Fajardo Ortiz, el Hospital Regional No.1 Gabriel Mancera, la Unidad de Medicina Familia No. 15 en Iztapalapa, entre otros.

También han tenido que salir a las calles personal médico de Guerrero, Coahuila, Veracruz, Puebla, Guanajuato, Tabasco y el Estado de México para que el gobierno federal les haga caso.

Al estar desprotegidos, personal médico y administrativo de los hospitales públicos corre el riesgo de contagios masivos de coronavirus como ya sucedió en el Hospital General Regional 7 de Monclova, Coahuila, donde enfermaron 26 personas y murió doctor.

El pasado 7 de abril, en el marco del Día Mundial de la Salud, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a médicos y enfermeras del país por lo que hacen para cuidar a los pacientes y salvar vidas ante la epidemia de coronavirus.

La respuesta de una de las enfermeras del Hospital 1° de Octubre es clara y contundente: “la única forma para que nos agradezcan es que nos cuiden, nada más que nos cuiden”.