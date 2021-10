¿Qué es una comorbilidad y cuáles son las importantes en adolescentes para la vacunación?

La aplicación de vacunas anti Covid-19 continúa en desarrollo en México y el pasado lunes dio inicio el suministro para adolescentes de 12 a 17 años de edad que padezcan algún tipo de comorbilidad.

Según lo señalado por el titular del Insabi, Juan Antonio Ferrer, al corte del 17 de octubre, alrededor de 33 mil adolescentes con este tipo de padecimiento se habían registrado.

Por su parte, el Secretario de Salud, Jorge Alcocer, enfatizó que la vacuna para este sector de la población es fundamental, pues las comorbilidades provocan que "el sistema inmunológico quede desgastado".

Pero ¿Qué es una comorbilidad?

La comorbilidad, de acuerdo al glosario de enfermedades de la Sociedad Española de Medicina Interna (Fesemi), es la presencia y coexistencia de dos o más enfermedades crónicas dentro de una misma persona.

"Se entiende por comorbilidad cualquier enfermedad adicional que ha existido o pueda ocurrir durante el curso clínico de un paciente con una enfermedad guía", especifica la Fesemi.

El documento de la Fesemi señala que entre las consecuencias que derivan de las comorbilidades está el incremento de hospitalización y estancia hospitalaria.

Por su parte, la Secretaría de Salud (SSa) describe que los adolescentes que padezcan de alguna comorbilidad son más vulnerables al contagio de Covid-19, lo que podría provocar terapia intensiva, asistencia de ventilación mecánica y complicaciones ‘aún mayores’

Ante este escenario, la dependencia difundió un listado de las comorbilidades consideradas para la aplicación de la vacuna contra el Covid-19.

Comorbilidades: listado de padecimientos y enfermedades

Condiciones cardíacas crónicas

Enfermedad cardíaca congénita o adquirida con datos de insuficiencia cardíaca

Hipertensión arterial primaria o secundaria en tratamiento médico con anti-hipertensivos

Enfermedad pulmonar crónica

Asma grave mal controlada: uso de esteroides inhalados a dosis altas junto con un segundo medicamento controlador además de por lo menos uno de los siguientes mencionados:

a) Uso de tres o más ciclos de esteroide sistémico en el año anterior por presentar exacerbaciones de asma.

b) Una o más hospitalizaciones por asma en el año anterior (los pacientes con un control adecuado de asma a base de inhaladores no serán elegibles)

Discinesias ciliares.

Displasia broncopulmonar.

Fibrosis quística.

Fibrosis pulmonar intersticial.

Malformaciones congénitas del sistema respiratorio

Afectaciones crónicas del riñón, hígado o sistema digestivo

Malformaciones congénitas de riñón, hígado o sistema digestivo que condiciona un riesgo para la vida

Reflujo gastroesofágico severo que puede predisponer a infecciones respiratorias

Pacientes con gastrostomía

Cirrosis

Atresia biliar

Hepatitis crónica

Insuficiencia renal crónica grado 3 o superior incluyendo pacientes con terapia sustitutiva (hemodiálisis o diálisis peritoneal)

Enfermedad neurológica crónica

Neurodiscapacidad y/o enfermedad neuromuscular que incluye parálisis cerebral, autismo moderado o grave, epilepsia de difícil control y con afección neurológica y distrofia muscular.

Trastornos congénitos que puedan afectar al sistema nervioso.

Enfermedad hereditaria y degenerativa del sistema nervioso o de los músculos u otras afecciones asociadas con la hipoventilación.

Discapacidades de aprendizaje múltiples o graves o profundas (PMLD).

Miastenia y enfermedades relacionadas.

Esclerosis múltiple

Síndrome de Down

Enfermedades endócrinas

Diabetes mellitus en cualquiera de sus formas y grado de control.

Síndrome de Addison.

Síndrome hipopituitario.

Obesidad grave (igual o superior a 3 deviaciones estándar (DE) de las tablas de referencia de la OMS 2007)

Inmunosupresión moderada grave

Tratamiento activo para tumores sólidos o neoplasias malignas hematológicas (leucemia, linfoma y mieloma), o dentro de los 3 años posteriores a la curación.

Receptores de trasplantes de órganos sólidos o de células madre dentro de los 2 años posteriores al trasplante o recibiendo tratamiento inmunosupresor).

En lista de espera para trasplante.

Inmunodeficiencia primaria moderada o severa (por ejemplo: Síndrome de DiGeorge, Síndrome de WiskottAldrich, Inmunodeficiencia Común Variable) o secundaria a enfermedad o tratamiento.

Tratamiento activo con inmunosupresores que producen inmunosupresión significativa (incluidos corticosteroides en dosis altas [niñas, niños y adolescentes > 10 Kg: ≥20 mg de prednisona o su equivalente por día cuando se administra durante ≥2 semanas]), agentes alquilantes, antimetabolitos, fármacos inmunosupresores relacionados con el trasplante, agentes quimioterapéuticos contra el cáncer, bloqueadores del factor de necrosis tumoral (FNT) y otros medicamentos que son significativamente inmunosupresores o que los han recibido en los 6 meses anteriores, quimioterapia o radioterapia inmunosupresora.

Enfermedades autoinmunes que pueden requerir tratamientos inmunosupresores a largo plazo, lupus eritematoso sistémico y artritis reumatoide, entre otros.

Infección por VIH/SIDA.

Infecciones por Tuberculosis

Asplenia o disfunción del bazo y enfermedades hematológicas

Esferocitosis hereditaria.

Drepanocitosis homocigótica.

Talasemia mayor.

Cualquier otro caso de causa de asplenia.

Hemofilia

Anomalías genéticas graves

Enfermedades mitocondriales

Anormalidades cromosómicas

Enfermedades lisosomales

Errores innatos del metabolismo

Embarazo adolescente

A partir de las 9 semanas de gestación

Zulma González, el 'estandarte' de la vacunación en adolescentes

Durante la conferencia de prensa del reporte Covid-19 de la Secretaría de Salud realizada el 30 de abril de 2020, se viralizó el caso de Zulma González García de 10 años de edad originaria de Xalapa, Veracruz.

Durante una sesión de preguntas que se realizó con niños y niñas de diferentes partes de México, Zulma cuestionó al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell si por su padecimiento de Diabetes Tipo 1 estaría en mayor riesgo de contagiarse del virus, a pesar de llevar un buen control de su glucosa.

➡️ Aprueban uso de vacuna anticovid de Pfizer en menores de edad

El funcionario de Salud respondió al señalar que: "Las niñas y niños que tienen Diabetes Tipo 1 deben considerarse con mayor peligro de complicarse la infección por Covid. Debes cuidarte mucho, lavarte continuamente las manos y que no te visiten hasta que pase la primera ola de la epidemia".

Tras un año y cuatro meses de presentarse la pandemia de Covid-19 en México, Zulma González hizo un llamado a López-Gatell para exigir que recibiera la vacuna contra el virus, pues a pesar de sus múltiples intentos.

"El día de hoy 1ro de septiembre (2021) después de estar una hora en la cochera del Secretario de Salud de Veracruz junto a unos baños públicos donde me sentí más expuesta al virus, me dijeron que no me pueden vacunar porque no estoy en riesgo", señaló la menor a través de un video.

Luego exponer algunos argumentos donde citó a la misma Organización Mundial de la Salud (OMS), al Poder Judicial de la Federación y a la Secretaría de Salud, Zulma exhortó al subsecretario a que le indicara la ciudad donde podría recibir la vacuna contra Covid, pues su padecimiento de Diabetes Tipo 1 es considerada como una comorbilidad.

"Solicito a usted que me indique la ciudad, el día, la hora y el lugar donde me puedan vacunar y así poder llevar una mejor vida", puntualizó la pequeña de 12 años.

🇲🇽 Zulma González García alumna xalapeña envia video mensaje a López Gatell y lo lee, " le informó que el poder judicial de la federación a confirmado que por el riesgo que tengo debo ser vacunada con la vacuna (PFIZER).” 🇲🇽 pic.twitter.com/NVzStQ7TAu — Multigráfica Agencia (@amultigrafica) September 2, 2021

Tras la difusión del video redes sociales, y luego de 19 días de espera, Zulma recibió su primera dosis de vacuna contra Covid-19 en su natal Veracruz. Su postura ante las autoridades sirvió de estandarte para que confirmara la vacunación a menores con comorbilidades desde la SSa.