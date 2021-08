¿Qué tiene Miguel Bosé en la voz? Se llama disfonía psicógena; aquí su signifcado

Desde que Miguel Bosé reapareció en el ojo público gracias al programa de La Voz México, sus seguidores notaron un problema con su voz, el cuál ha sido cuestionado debido a que al parecer el cantante ni siquiera podía cantar o durante el programa le costaba trabajo hablar.

Sin embargo, este problema no es algo reciente, sino que ya lleva padeciéndolo durante durante algún tiempo. Incluso fue en una entrevista con el periodista Jordi Évole donde habló sobre su problema y aquí te explicamos a detalle su significado.

Miguel Bosé pierde la voz

Fue en el programa "La Sexta" durante una entrevista con Jordi Évole donde el cantante habló sobre sus problemas de garganta hasta el punto de literalmente quedarse sin voz.

"Mi voz va y viene. Su raíz es emocional. Cuando mi relación de pareja empezó a ir mal, cuando el amor no existe [...] cuando todo se derrumba, en mi caso por discreción, por responsabilidad, por educación también, aguantas. Y estalla. Estalla mal y empiezan los problemas serios. Y, para mí, uno de esos problemas fue la voz. Ahora puedo hablar, pero he llegado a no tener voz, cero".

Supongo que nada más empezar #LoDeMiguel, tú también te has preguntado ¿qué le pasa en la voz? pic.twitter.com/YRAZdaenaf — Lo de Évole (@LoDeEvole) April 11, 2021

El artista también confesó que la vida le había pasado factura de todos los excesos que anteriormente había tenido.

"Tuve problemas con las drogas... llegué a consumir dos gramos de cocaína al día y mi cuerpo aguantó hasta que no pudo más".

Por lo tanto, la combinación fatal de una vida de excesos junto con los conflictos emocionales que padecía, crearon una bomba de tiempo que terminó en: Disfonia Psicógena.

¿Qué es la disfonía psicógena?

La Clínica Internacional de la Voz y Fonocirugía Dr. Wohlt señala que la disfonía psicógena es un trastorno de la voz, que empeora considerablemente por causas psíquicas hasta llegar a la pérdida de la voz.

Por su parte, la logopeda Marta Fontclara, la disfonía psicógena es una alteración de la voz muy poco frecuente en la que no existe lesión anatómica o neurológica. Por lo general, el paciente tiene una historia personal caracterizada por situaciones que le han afectado o le afectan emocionalmente.

Dicho trastorno puede afectar de distintas formas la garganta, pues puede evolucionar de forma diferente en cada individuo. En los casos más graves podría existir una fijación de los síntomas y la formación de alteraciones orgánicas en las cuerdas vocales como nódulos en los pliegues.

Tratamiento de la disfonía psicógena

El objetivo del tratamiento no solo se basa en recuperar la voz con la ayuda de un logopeda y las revisiones otorrinolaringológicas pertinentes, sino que debe estar acompañado de un psicólogo y, si es necesario, de un psiquiatra para también tratar los problemas emocionales que tiene la persona pues al final del día son la raíz de su padecimiento.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El tratamiento es entonces una combinación entre ejercicios de rehabilitación para la voz y sesiones de terapia psicológica o psiquiátrica para que la voz del paciente pueda ser recuperada, sin embargo, esto no será tarea fácil y dependerá de la disciplina y esfuerzo de la persona por seguir al pie de la letra el tratamiento recomendado.