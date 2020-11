Ten cuidado, falsifican este medicamento para tratar Covid-19

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó a la población sobre la venta ilegal y falsificación de los productos Ivermectina e Ivermin, un antiparasitario y que se utiliza para el tratamiento de Covid-19.

A partir de la denuncia realizada por Laboratorios Grossman luego de un análisis comparativo de los productos concluyó que el producto que se estaban comercializando son falsificados.

Los productos falsificados ostentan la siguiente información: Ivermectina, lote número 382820, fecha de caducidad 22 DIC 2022, frasco 4 tabletas, sin registro sanitario. También Ivermin, lote número SC2025, fecha de caducidad JUN 2023, frasco 4 tabletas, registro sanitario 566M2001 SSA.

Otro más es Ivermectina de la denominación distintiva: IVEXTERM, con Registro Sanitario 566M2001 SSA IV, presentación caja de cartón con 2, 4, 6 o 100 tabletas, el cual tiene indicación terapéutica autorizada de: Escabicida, Pediculicida, Oxiuriasis, Ascariasis, Uncinariasis y Trichuriasis, es fabricado por Tecnofarma.

La Cofepris dio a conocer que los productos falsificados son Ivermectina, lote No. 382820, fecha de caducidad 22 DIC 2022, frasco 4 tabletas, sin registro sanitario, así como Ivermin, lote No. SC2025, fecha de caducidad JUN 2023, frasco 4 tabletas, registro sanitario 566M2001 SSA IV. Ambos productos no son reconocidos por Laboratorios Grossman S.A

Tras la denuncia dijo que la comisión continuará con las acciones de vigilancia para evitar que los productos, empresas o establecimientos incumplan con la legislación sanitaria vigente y no representen un riesgo a la salud de la población.

Por lo que al lanzar la alerta emitió recomendaciones básicas que para la población al comprar el producto como revisarlo y en caso de identificar alguna de las irregularidades señaladas se recomienda no adquirirlo.

“Si tiene en uso, deberá revisarlo y constatar que sea original; de tener sospecha, deberá suspender su uso y realizar la denuncia sanitaria en la siguiente página de internet https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/denuncias-sanitarias, para ello es importante que tenga a la mano el recibo de compra del producto”.

A los hospitales, farmacias y puntos de venta “deberán revisar sus existencias y en caso de encontrar los productos referidos en la presente Alerta o cualquier otro que genere duda sobre su autenticidad, deberá inmovilizarlo y dar aviso a la empresa al correo electrónico: quejas.grossman@bauschhealth.com para reportar cualquier reacción adversa o malestar relacionado al uso o consumo del producto”.