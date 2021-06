Teragnosis, una nueva esperanza en la lucha contra el cáncer de próstata

Conseguir un tratamiento eficiente contra el cáncer está entre las mayores áreas de interés para investigadores de todo el mundo, y ahora el diagnóstico y tratamiento para el cáncer de próstata puede haber iniciado un camino hacia un mejor camino para enfrentarse a este padecimiento con la teragnosis.

La teragnosis es una técnica que ya se utilizaba para tratar el cáncer de tiroides, así como otro tipo de tumores; sin embargo, desde hace un tiempo se han realizado estudios para probar su efectividad en el tratamiento del cáncer de próstata. El ensayo clínico sobre esta nueva terapia fue uno de los protagonistas en el congreso anual de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica (ASCO, por sus siglas en inglés).

El estudio realizado por el oncólogo Michael Morris, del Centro Oncológico Memorial Sloan Kettering, en Nueva York, contó con la participación de 813 pacientes y mostró un incremento de cuatro meses en la esperanza de vida de pacientes con cáncer de próstata en un estado avanzado. El tratamiento convencional alcanzaba como máximo 11 meses de vida para los pacientes a quienes se les administraba.

La palabra teragnosis es una combinación de las palabras “terapia” y “diagnóstico”; este método consiste en emplear moléculas unidas a isótopos radiactivos. que durante el diagnóstico se adhieren a una proteína que suele concentrarse en grandes cantidades en las células del cáncer protático; en el caso del tratamiento, la capacidad aditiva de las moléculas permite focalizar la radiación que ingresa al organismo y así reducir su efecto en el área circundante y enfocarlo en las células cancerígenas.

Por otra parte, José Luis Carreras, académico de la Real Academia Nacional de Medicina de España (RANM) y Catedrático de Medicina Nuclear en la Universidad Complutense de Madrid, explicó que a pesar de que hay ocasiones en que los pacientes no responden al tratamiento, en otros la mejoría es espectacular: “Ya están descritos diversos protocolos de teragnosis mediante el uso de moléculas marcadas con isótopos emisores de radiación, en los que las dosis administradas del radiofármaco son seguras y efectivas, con toxicidad mínima en el tejido sano circundante, coste rentable y efectos secundarios leves”.

Oncólogos coinciden en que la teragnosis no es un concepto nuevo, pero recientemente se ha comenzado a utilizar en el tratamiento de distintos tipos de cáncer. No obstante, advierten que esta técnica no es la cura del cáncer.

