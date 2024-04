Star Wars Outlaws: trama y fecha de estreno del primer juego de mundo abierto de la saga

Para todos los gamers y fanáticos de Star Wars llega una noticia que seguramente los va a poner de buenas pues tendrán la posibilidad de navegar por galaxias con naves espaciales en busca de diferentes misiones.

La editora de videojuegos francesa Ubisoft anunció que la icónica saga lanzará el próximo 30 de agosto su primer videojuego de mundo abierto que se llama “Star Wars Outlaws”.

El juego fue desarrollado en colaboración con Lucasfilm Games y será compatible para consolas de Xbox Series, PlayStation5, Windows PC, X|S y Amazon Luna.

Doble Vía Rebirth Island está de regreso en Warzone: ¿cuándo podrás jugarlo?

¿De qué trata el videojuego Star Wars Outlaws?

En Star Wars Outlaws, el jugador entrará en la piel de Kay Vess, una ladrona que debe sortear a criminales y al ejército imperial mientras se enfrentan batallas entre el imperio galáctico y los rebeldes. La historia se desarrolla entre las películas “The Empire Strikes Back” y “Return of the Jedi”.

La novedad de este lanzamiento es que por primera vez, en los videojuegos de Stars Wars, los gamers podrán explorar distintos puntos dentro del mapa del videojuego sin tener que seguir un orden determinado para jugar en diferentes misiones.

De acuerdo con Xbox , una de las curiosidades del mundo abierto en Star Wars Outlaws es que tendrá nuevas localizaciones dentro de la galaxia entre ellas Toshara un planeta azotado por el viento, además de planetas ya conocidos como Canto Bight, Tatooine, Kijimi, Akiva.

Con información de EFE