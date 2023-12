Templo satánico invita a niños de primaria al "Club de Satán después de la escuela" en EU

Bien dicen que la diversidad es algo del mundo contemporáneo, y eso aplica también para creencias y religiones, ejemplo de ello es algo que se dio en una escuela primaria de Estados Unidos.

En una escuela estadounidense en el estado de Tennessee, el Templo satánico organizó un “Club de Satán después de la escuela”, aprovechando el regreso a clases tras la fiestas de Navidad.

El templo dio a conocer su particular invitación a través de sus distintas redes sociales, en dichos comunicados se informó que el mencionado club dará inicio el 10 de enero.

Además también anunciaron las actividades a realizar dentro del club, la invitación fue dada a los alumnos de la escuela primaria Chimneyrock.

Ante tal invitación, los padres de las distintas escuelas del condado de Memphis-Shelby, no ocultaron su preocupación y se comunicaron a través de Facebook para evitar que se sigan dando ese tipo comunidades cerca de las escuelas.

After School Satan Club is coming to Tennessee!



The state's first ASSC will launch on on January 10th at Chimneyrock Elementary.



If you'd like to help provide needed supplies for TN's first ASSC, please visit our Amazon Wish List: https://t.co/3pSkBZLepx pic.twitter.com/cbAEyrfkK7 — The Satanic Temple (@satanic_temple_) December 12, 2023

¿Qué se sabe del Templo satánico?

De acuerdo con un reportaje de la BBC, The satanic temple o El templo satánico, es reconocido como una religión más por el gobierno estadounidense, incluso cuenta con ministros y congregaciones en más partes del mundo, como otras regiones de América, Europa y Australia.

Cabe mencionar que de acuerdo con los creyentes de este grupo religioso, aclararon que en realidad no creen en Lucifer o un Infierno literales, como muestran clichés de películas de terror.

Explicaron que ven a Satanás como una metáfora, en la cual se cuestiona a la autoridad e incluso fundamentan sus creencias en la ciencia. Agregaron que el sentido de comunidad en torno a su valores, los convierte en una religión.

Finalmente, en sus redes sociales aclaran que son la única religión satánica reconocida internacionalmente, incluso cuentan con el documental Hail Satan?, el cual muestra a fondo a su comunidad y sus creencias.