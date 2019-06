Tu perro merece unas vacaciones, ¡haz que sean las mejores!

Ha llegado la hora de planear las vacaciones y, aunque tu mayor deseo es llevar a tu mascota contigo, lo mejor es evaluar si es buena idea que tu perro te acompañe en el viaje, ya sea por sus características físicas o por el cambio de clima al que puede exponerse. Por ejemplo, un perro que tenga un pelaje abundante o una piel delicada tendrá sensaciones y necesidades diferentes si lo llevas a lugares calurosos como playas.

Además, la Norma Oficial Mexicana (NOM) establece que las especies braquicéfalas de perros (aquellas razas de cabeza ancha y una nariz reducida) no pueden realizar viajes largos o en avión, debido a que pueden desarrollar un síndrome que les impide respirar normalmente, así como regular su temperatura corporal, lo que puede derivar en la muerte súbita de la mascota.

Aquí te presentamos algunos puntos a tomar en cuenta antes de lanzarte a la aventura con tu mejor amigo.

▶Asegúrate que el destino sea seguro para tu mascota

El calor no suele ser un buen aliado para perros como el Collie Barbudo o el Pastor Inglés, pues al tener demasiado pelaje se sienten sofocados con las altas temperaturas. Evalúa las condiciones de tu lugar de destino para saber si necesitas cargar con accesorios especiales para su cuidado y comodidad o si es mejor dejarlo en casa.

▶No olvides el número de contacto del veterinario

Cambios bruscos de temperatura y altura pueden provocar descompensaciones en tu mascota que pueden agravarse sin la atención adecuada. Por ello, no olvides tener el contacto de tu veterinario de cabecera a la mano, o bien, averiguar qué opciones existen en el destino que visitas, para acudir en caso de que sea necesario.

▶Garantiza un lugar para tu mascota.

Es necesario corroborar que en el lugar de alojamiento permiten mascotas, sobre todo es importante conocer la documentación necesaria para poder ingresar con un animal a otro país, de lo contrario sólo tendrás contratiempos y existe la posibilidad de no poder realizar el viaje.

▶Mantén sus vacunas al día.

Un viaje a cualquier parte implica exponerse a ambientes y condiciones no habituales, las cuales pueden provocar complicaciones en la salud de las mascotas. Mantén el carnet de vacunación de tu mascota actualizado para evitar contagios por otros animales y agentes externos, y en el caso un viaje al extranjero, consultar con tu veterinario los requisitos de vacunación del lugar que visitarán.

▶Evita contratar planes de viajes patito.

Las regulaciones que pone la NOM para viajar con tu mascota son muy estrictas, sin embargo, es fundamental que no las pases por alto e intentes llevar a tu mascota por líneas alternativas, pues podría sufrir daños graves. Muchas razas de perros no son aptas para acompañarte en viajes largos o a destinos específicos por lo que es mejor aceptar las condiciones y no llevarlo de viaje.

Si finalmente decides que es mejor no exponer a tu mascota a todos estos inconvenientes recuerda que existen diversos servicios de hospedaje y estancia temporal.

Para utilizarlos es importante que conozcas el espacio en el que se hospedará, a la persona que está cargo y la relación entre ambos, además de llevar accesorios básicos y favoritos del perro, así como algunos contactos de emergencia.

Asegúrate que la persona que se quede con tu perro esté preparada para hacerlo y que ame tanto a los animales como tú. Existen servicios que durante el tiempo de estancia mandan imágenes y vídeos de ciertos momentos o actividades de tu can, de esa forma podrás saber, en tiempo real, que pasa con tu mascota.

Por ejemplo, doghero.com.mx es una aplicación disponible para Android, iOS y web que conecta a los dueños de mascotas con paseadores y anfitriones que hospedan los perros en su casa.

La compañía ofrece una garantía veterinaria en caso de cualquier incidente durante el hospedaje, un equipo dedicado de capacitación y apoyo de anfitriones, y otras medidas de seguridad que hacen que la experiencia de la mascota sea la mejor posible. Cualquiera que disfrute de los animales y tenga una estructura física adecuada y cómoda puede postularse para convertirse en un anfitrión.