[Video] Arrestan a locutora por hacer el reto de La Chona

La locutora Denisse 'La Ronca' García quedó detenida luego de atreverse a hacer "La Chona Challenge".

García había sido retada por su propia hija para hacer el famoso reto viral, que ha sido prohibido por las autoridades de Tránsito alrededor del mundo.

Me estoy conectando porque mi huerca me está retando a que haga el challenge de La Chona. Y yo como que no quiero, pero se me hace que sí lo voy a hacer.

Al poco tiempo de iniciar con el reto, la locutora se dio cuenta de la presencia de un policía, el cual se encontraba detrás de ella.

Al percatarse de los sucedido, 'La Ronca' decidió subirse a su vehículo pero ya era demasiado tarde, pues el oficial procedió a detenerla explicándole que estaba poniendo en riesgo su vida y la de los demás.

Mi nombre es el alguacil Dominguéz, del departamento del condado Hidalgo. El motivo por el que la detengo es porque está poniendo en riego su vida y la de los demás.

A pesar de que la conductora trató de justificarse con el policía para que no le hiciera nada, éste decidió arrestarla para llevársela a la comisaría pues además del reto, la mujer no traía licencia ni seguro.



El hecho de que todos lo estén haciendo, no quiere decir que usted también lo tenga que hacer [...] Va a quedar bajo arresto por poner en riesgo su vida y la de los demás también. Además por no traer licencia ni seguro. Por favor sea más consciente la próxima vez, esto no es un chiste.



Finalmente la radiodifusora en la que trabaja decidió compartir el video con sus seguidores como una lección de lo peligroso que puede resultar este nuevo reto.