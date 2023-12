Buzo italiano sufre ataque de tiburón en Australia y graba en directo su despedida (Video)

Matteo Mariotti jamás olvidará su experiencia en las costas de Whitsundays, Australia, con un tiburón. Hace unos días el joven italiano se volvió viral en redes tras grabar el video de despedida y huída de un ataque de tiburón; el joven no lo pensó mucho, sacó su celular y grabó el momento.

Mariotti, quien trabaja como buzo, pensó que sería su última ida al mar, por lo que grabó el momento y para poder despedirse de sus seres queridos.

Sociedad Joven bióloga muere desangrada tras ataque de tiburón en Jalisco; le salvó la vida a su hijo

Al borde de la muerte

El buzo italiano Matteo Mariotti se encontraba explorando las costas de Whitsundays, Australia, cuando fue atacado por un tiburón. A través de su cuenta de Instagram, el joven compartió el terrible momento en el que emprende la huída.

Mariotti no lo pensó mucho y grabó la desesperada huída. En el clip puede verse un lago de sangre y es que el joven fue mordida en la pierna, la cual perdió tras la gravedad de las heridas.

“Empecé este video unos momentos después del último bocado, quería despedirme, nunca pensé que sobreviviría a ese monstruo. Perdí mucha sangre y la pierna, no sé si me la cortarán entera o si se quedará por la mitad, pero ya no importa”, escribió en la descripción de su video.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝕸͟𝖆͟𝖙͟𝖙͟𝖊͟𝖔͟ 𝖒͟𝖆͟𝖗͟𝖎͟𝖔͟𝖙͟𝖙͟𝖎🪐 (@matteo_mariotti__)

Gracias a su expertis, el joven buzo pudo escapar del tiburón; sin embargo, perdió una pierna y sufrió otras heridas menores en el cuerpo.

Pese a la terrible experiencia, días después el Matteo hizo otra publicación donde agradeció la experiencia y dijo que estaba feliz por el apoyo de todas las personas.

Foto: @matteo_mariotti__

“Estoy feliz de haber emprendido esta aventura aunque terminó temprano y mal. me enseñó mucho, quizás todo, tanto desde lo que significa hacer grandes sacrificios hasta entender lo que significa disfrutar la vida”.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“No estoy en absoluto enojado con este lugar ni siquiera con los tiburones. Nunca pensé que lo lograría y estoy feliz de estar aquí hoy para contarles mi historia, espero que algún día cualquiera pueda vivir su propia experiencia en Australia, yo mismo espero regresar pronto”.