Antrax regala a su mascota "princesa Leonax" a reserva de Orizaba

A través de Instagram, el youtuber “Antrax” recibió el regalo de una leona africana que prefirió donar este viernes a la Reserva Ecológica de Orizaba.

En un video público en Youtube, el joven de 22 años relata en diez minutos cómo recibió al felino en la Ciudad de México y transportó hasta su ciudad natal.

El animal lo recogió cuando tenía 3 meses de edad, mismo que podía bañar y alimentar diariamente con kilo y medio de tiras de pollo crudo.

Entre sus publicaciones se observa otra filmación exhibiendo la interacción con su primera mascota, un cerdito quien no convivió directamente con la leona, todo fue a través de una puerta corrediza transparente.

"No quise dar un mal mensaje de que era bueno tenerlos en el hogar, después me di cuenta que lo mejor es tenerlo en libertad o si no, en un lugar como una reserva. Eso es lo correcto", expresó.

Antrax relató al ayuntamiento de Orizaba que “princesa” contaba con la documentación legal de su procedencia misma que firmó y cedió derechos.

Por el momento, “Leonax”, como en un principio pensó nombrar al felino, estará de forma temporal en una jaula junto a los jaguares pues adaptarán otra área idónea para su resguardo.

Es de mencionar que la primera publicación del youtuber fue en mayo del 2015, su nombre real es Nello Ángel Villamar Carrillo y fue ganador de un Kids´Choice Award en la categoría de Gamer Favorito.

Ha colaborado en contenido para sus redes sociales con influencers populares como Los Polinesios, Eddy y Bryan SKabeche y Luisito Comunica.