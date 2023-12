Pareja grabó el ataque de tiburón en Zihuatanejo; jugaban con su bebé en la misma playa

En las playas de Zihuatanejo, Guerrero, ocurrió un ataque de un supuesto tiburón contra dos turistas canadienses la semana pasada.

Debido a las heridas provocadas por el animal, el hombre perdió la vida y su pareja quedó lesionada, sin embargo, los rescatistas y autoridades de Playa Quieta dejaron abierta la posibilidad de que el accidente pudo ser provocado por un cocodrilo y no un tiburón.

Vacacionistas graban el ataque y aseguran que fue un tiburón

A través de TikTok se viralizó un video grabado por una familia que se encontraba disfrutando del mar el día de la tragedia.

Una mujer de nombre Marlene se encontraba acompañada de su bebé mientras jugaban en la playa.

Mientras su pareja las grababa escapando de las olas, al fondo de la imagen se logró captar al hombre que pedía ayuda cuando trataba de detenerse de una boya. Los vacacionistas aseguran que se tartó de un ataque de tiburón.

“Presenciamos esta tragedia y creo que es importante que se sepa que se trató de un tiburón. Y que ocurrió relativamente cerca de la playa”, escribió Marlene, en la red social.

"(...) Al escuchar los gritos, lo vimos agarrado a una boya, no muy lejos. Agitando su mano y es por eso que no nos imaginábamos el grado de la emergencia. Aún así un turista nadó para ayudar y simultaneamente dos hombres se acercaron en una lancha. Dicen que había demasiada sangre a su alrededor. Unos segunos antes de alcanzarlo, el señor se sumergió ya inconsciente. Aunque lo llevaron rápidamente a la orilla, al arrastrarlo por la arena, la herida era evidente, y ya no fluía la sangre", agregó la testigo.

#ixtapa #ixtapazihuatanejo #ataquedetiburon #ataquedetiburonixtapa #guerrero ♬ original sound - Marlene Luviano @marlenerealtor

Autoridades aún no confirman si el ataque fue de un tiburón o un cocodrilo

El vocero de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz de Guerrero, Randy Suástegui Cebrero, indicó que se están realizando las investigaciones para determinar qué animal fue el que atacó a los turistas canadienses en ese municipio de la Costa Grande de Guerrero.

Elementos brindaron apoyo a los turistas. | Foto: Isaac Castillo | El Sol de Acapulco

“Se tiene conocimient de que se podría tratar de un cocodrilo el cual habría atacado a este ciudadano de origen extranjero. Estamos haciendo los estudios correspondientes para no alarmar a la población con una versión falsa de los hechos. Se harán los estudios y con base al resultado que se emita estaremos informando en los próximos días los resultados que emitan los especialistas", dijo el funcionario.

Con información de Isaac Castillo | El Sol de Acapulco