Barbienheimmer: los mejores memes ante el estreno de las cintas más esperadas

Con el estreno de Barbie La Película, miles de personas han alistado sus mejores trajes rosados y peinados característicos para ver el live action de la muñeca más famosa del mundo.

Si bien, el mundo está emocionado desde que se anunció la cinta,lo que ha llevado a fans a programar filtros y aplicaciones para que seas una Barbie Girl, otros están más emocionados por el estreno de Oppenheimer, una cinta diametralmente opuesta que competirá en taquillas contra el rosado mundo de Barbie. ¿Quién ganará?

Con memes esperan elestreno de ambas cintas

El estreno simultáneo de Barbie y Oppenheimer ha causado una oleada de divertidos memes sobre qué película ir a ver.

Y aunque puedan parecer dos mundos totalmente diferentes, la tendencia es que la personas están dispuestas a ver ambas; por una lado una es una comedia pensada para divertirse, mientras que la otra trata sobre los horrores detrás de la creación de la bomba nuclear.

Los memes más bien están orientados a lo gracioso que será ver dos estrenos de la temporada tan diferentes, pero también muy esperados por el público.

when you finish barbie and it's time for oppenheimer pic.twitter.com/6gapoGsQFC — lynn (@tubapaIooza) July 19, 2023









Este usuario contaba que Argentina ambos estrenos eran muy esperados, tanto así que las enradas para sus funciones se agotaron.

























¡Algunos cines de LATAM y España harán sesión doble de 'BARBIE' y 'OPPENHEIMER'!



Podrás ver las dos películas seguidas. pic.twitter.com/5TqwvZpPMB — QuidVacuo (@QuidVacuo) July 18, 2023

En entrevista con El Sol de México, Margot Robbie dijo que aprendió mucho más sobre la muñeca de lo que se imaginaba. y resultó algo sorprendete ya que el equipo fue capaz de generar algo que elevó la historia más allá de un producto comercial.

En una charla exclusiva con El Sol de México, durante su visita para la premiere en nuestro país, la actriz Margot Robbie dijo:

"En este proyecto tenemos cinematógrafos ganadores del Oscar, diseñadores de producción, de vestuario, de maquillaje. Todo el mundo es del nivel más alto, y ves los resultados en la cinta. Todo esto no sería posible sin tener a una directora que impulsa eso y crea espacio para personas que dan su talento", agregó Margot.

¿Tú qué películas irás a ver? Eres más team Barbie o Oppenheimmer?