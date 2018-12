¿Adiós a los Juegos Olímpicos? Boxeador mexicano llama "plaga" a la comunidad LGBT

El boxeador Dario Larralde puede que pierda su lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio por críticas a la comunidad gay por lo que ahora suplica a todos disculpas y que no hagan drama.

“Me cagan los pu$%# gays, a todas partes que voy siempre hay un pu$%# gay viéndome” fueron las declaraciones que el deportista publicó en sus redes sociales, lo cual generó polémica por el lenguaje ofensivo que utiliza para referirse a la comunidad LGBTTTI.

Por lo que al darse cuenta del escándalo, reafirmó que esa es su forma de pensar y a pesar de ofender a alguien, sigue siendo su opinión que no cambiará.

Este hombre @dario_larralde va más allá de la homofobia, está hablando de genocidio, llamando “plaga” a la comunidad #LGBTQ y encima va a representar a México en los @juegosolimpicos. @CONAPRED @COPRED_CDMX ¿qué procede? pic.twitter.com/Negu815gFD — Iván Pasillas (@iv_moony) December 7, 2018

No le deseo el mal a nadie, no deseaba que se hiciera viral lo que dije. Soy homofobico y la verdad no hay mucho que pueda hacer sobre eso🤷🏻‍♂️ así soy. Me nace ser así. Lo que dije estuvo mal y le debo una disculpa a todos. Así que perdon si lastime a alguien. Pero es mi opinion. — Dario Larralde (@dario_larralde) December 7, 2018

El video, donde Larralde acusa a los homosexuales que lo acosan fue criticado por personalidades que no aceptaron al boxeador como un digno representante de Mexico en Tokio 2020, por lo que solicitaron a La Confederación Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) eliminarlo de los Juegos Olímpicos.



Es inaceptable que alguien así represente a México en los @JuegosOlimpicos.

El discurso de odio y la ignorancia de @dario_larralde no pueden convivir con una fiesta que celebra la amistad, la hermandad y la inclusión.

Cero tolerancia al discurso de odio. @CONADE @CONAPRED https://t.co/Hry62cn4F7 — Luis Gerardo Méndez (@LuisGerardoM) December 7, 2018

Después, el boxeador tuiteó una foto en la que supuestamente un amigo suyo fue golpeado por haber apoyado su postura.



Uno de mis mejores amigos salio golpeado por apoyarme en esta situacion. Yo nunca toque a nadie y solo di mi opinion! No tienen derecho a atacar a mi familia o amigos. Eso es cruzar la linea

Ya pedi perdon, hize reportajes, entrevistas para arreglar el malentendido. No toman el perdon, se ponen violentos con gente que no tiene nada que ver, solo fue por unos cigarros al oxxo. No mamen. Y hablan de libertad de expresion. — Dario Larralde (@dario_larralde) December 7, 2018

Muchos usuarios en redes están de acuerdo en la denuncia que están haciendo a la CONAPRED Y CONADE, y es que está en juego su participación en Tokio, por lo que decidió comprometerse a realizar una disculpa pública porque no pensaba “el drama que causarían sus opiniones”.