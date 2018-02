Los memes del Super Bowl LII inundaron las redes sociales donde los protagonistas sin duda fueron Tom Brady y Justin Timberlake.

El partido entre las Águilas de Filadelfia y los Patriotas de Nueva Inglaterra dio mucho material para los creativos cibernautas y el Medio Tiempo con Timberlake tampoco se quedó atrás, pues dejó mucho que desear.

Por esa razón El Sol de México ha seleccionado los mejores para ti, ¡disfrútalos!

Tom Brady looks like inspector gadget with that outfit. pic.twitter.com/nUHKtRBhQq — Jack Densmore (@JackDensmore_DT) 4 de febrero de 2018

That’s not Melania.

That’s not Tom. #TomBrady #SuperBowlDate #TheyShouldDate #FLOTUS #SuperBowlLII pic.twitter.com/gagRnUyuFv — Erick Scott (@703trader) 4 de febrero de 2018