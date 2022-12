Bloody Mary: de qué habla la canción de Lady Gaga que se hizo viral por Merlina

Ya es costumbre que las series saquen a la luz temas musicales viejos que pronto se posicionan en lo más alto de las tendencias por los trends que, principalmente, se viralizan en redes sociales y la nueva producción de Tim Burton, Merlina, no es la excepción.

El curioso baile que Jenna Ortega, actriz que da vida a la joven Adams, hace en el baile escolar rápidamente fue replicado con una canción de Lady Gaga llamada Bloody Mary.

Aunque la canción original con la que Merlina muestra sus extraños pasos de baile es Goo Goo Muck de The Cramps, los internautas adoptaron Bloody Mary, track que forma parte del disco Born This Way, estrenado en 2011.

¿De qué habla Bloody Mary de Lady Gaga?

Aunque existe una creencia popular de que al decir tres veces el nombre de María sangrienta (Bloody Mary) frente al espejo tendrás una especie de maldición, esta producción de Lady Gaga no tiene que ver con eso.

Un dato que la propia cantante contó en sus redes sociales fue la compra de un auto en 2009, un Rolls-Royce Corniche III que llamó Bloody Mary, pero el símbolo más representativo para su canción es la figura bíblica María Magdalena.

Gaga, al ser una ex alumna de una escuela católica, se inspiró en la mujer que la iglesia utiliza para hablar del arrepentimiento y el perdón.

“No voy a llorar por tí. No voy a crucificar las cosas que haces. No voy a llorar por ti. Cuando ya no estés seguiré siendo Maria Sangrienta”.

María Magdalena algunas veces es señalada como María sangrienta como, quien de acuerdo a la biblia, fue una fiel seguidora de Jesús que adopta su doctrina para redimirse, pues gran parte de su vida fue prostituta y por ello fue criticada.

Por otro lado, de acuerdo con un texto publicado por la BBC, en 1945 hallaron unos texto apócrifos en Egipto que contenían evangelios de otros Apóstoles que no fueron incluidos en la biblia por, supuestamente, contradecir a la misma.

En ellos se habla de una María Magdalena totalmente distinta a la que nos pintan, pues no fue solamente una seguidora, también era pensadora y filósofa que buscaba el conocimiento sobre los pensamientos de Jesús.

Este personaje fue de interés para Lady Gaga, ya que mientras estudiaba el catolicismo, siempre se sintió más atraída por las figuras femeninas.

“Cuando era joven y fui a la escuela católica, una escuela para niñas, nos decían que oráramos a Dios y oráramos a Jesús, pero yo siempre oraba a las mujeres. Supongo que siempre adoré a una fuerza más femenina en mi vida y no veía a Dios como alguien de un género en particular”, reveló para Popjustice.

Además, Gaga tomó la idea de María Magdalena para protestar contra la crítica y el abuso contra las mujeres por dedicarse a actividades socialmente mal vistas.