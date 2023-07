Captan a ciervos conviviendo con personas para protegerse de la lluvia (VIDEO)

Un video donde se ve a humanos y ciervos refugiándose juntos de una tormenta y conviviendo en total armonía ha dado la vuelta al mundo, pues es una muestra de que ambas especies pueden convivir sin problemas.

Dicho acontecimiento ocurrió en el Parque de Nara, en Japón, que en esta temporada suele recibir grandes tormentas, y donde los ciervos pueden caminar sin estar encerrados en un espacio específico.

Lo que llamó la atención en redes sociales, es que estos animales silvestres están recostados tranquilamente esperando a que la lluvia pare, muy cerca de los humanos, lo que demuestra que no se sienten con temor de que alguien les haga daño.

Incluso se ve a algunos visitantes del parque, acercarse sin problema para tomarles fotos.

"Un animal silvestre como esos así de tranquilos con los humanos es porque saben que no les harán daño" y "un planeta para todos, que bonita muestra de convivencia", son algunos de los comentarios que realizaron los cibernautas.

The situation in the Japanese city of Nara during a downpour 😍 pic.twitter.com/Uy493dj91o — Tansu YEĞEN (@TansuYegen) July 26, 2023

Ciervos del Parque de Nara

El Parque de Nara es una atracción turística muy conocida en Japón, pues ahí habitan más de mil ciervos que las personas pueden visitar sin problema, pues incluso es un lugar abierto al público.

La temporada en la que el parque recibe más visitantes es en primavera, pues es cuando los cerezos brindan un espectáculo rosa que junto a los ciervos, atrapa la mirada de todos.

En la antiguedad los ciervos sika, especie que habita este parque en el país asiático, eran considerados sagrados, pero después de la Segunda Guerra Mundial pasaron a ser tesoros nacionales, por lo que son una especie protegida.