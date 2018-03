¿Chabelo, grave? Y las redes sociales entran en pánico

La noticia de que a Xavier López “Chabelo” lo reportaban “grave y delicado de salud” corrió como pólvora en la prensa y las redes sociales.



Ante ello, los tuiteros estaban en shock, viviendo horas de angustia, no daban crédito que la "inmortalidad" de Chabelo fuera mentira... Y, claro, dando rienda suelta a todo de tipo de comentarios...



Si Chabelo escogió Semana Santa para dejarnos es porque resucitará el domingo...



...como los grandes. — Santiago Valdovinos (@SanValdov) 28 de marzo de 2018

No, Diosito, Chabelo no por favor. Te lo catafixiamos por Arjona, Maluma, Javier Duarte. Es más, llévate a los tres en combo, pero a Chabelo no. — Havuck El Robot (@YoHavuck) 28 de marzo de 2018





Chabelo, camate po favo.



—Todos los tuiteros al enterarnos que Chabelo está grave pic.twitter.com/PYqoUJ5A6b — Brover Stinson (@BroverStinson) 28 de marzo de 2018

No nos dejes solos en este valle de lágrimas, Chabelo. — Gabrielo Mimí (@ElGab) 28 de marzo de 2018

Si Chabelo muere, el AC y DC tendra nuevo significado.

Antes de Chabelo

Después de Chabelo pic.twitter.com/GiyPEvlkRr — Rax (@freerax) 28 de marzo de 2018

E incluso entraron en pánico

¿Que?! ¿Como que Chabelo está grave?! ¿Saben que quiere decir esto?! pic.twitter.com/Z6fZjT4XnV — Tania Goldstein (@TaniaOnce) 28 de marzo de 2018

Cuando te enteras que Chabelo es reportado en estado grave: pic.twitter.com/XkRlvPSqMH — Пепе Панда™️ (@pepepanda) 28 de marzo de 2018

¿Como que Chabelo está grave? ¿Ya inicio el Apocalipsis? ¿Silvia Pinal ganó este juego? ¿A qué hora nos cae el meteorito? — Jorjays (@Unjorjito_) 28 de marzo de 2018





Pero cuando el comediante tuiteó que está bien, que se encuentra "vivito y coleando" en este momento en las playas de Acapulco





Cuates, mi Salud muy requete bien! los chismosos y los medios que no hacen su trabajo, no tanto. #felizsemanasanta — Xavier Lopez Chabelo (@chabelooficial) 28 de marzo de 2018

Nuevamente regresaron las ganas de vivir para los tuiteros y la leyenda de Chabelo continúa.



Jesús dijo:



El que tome de este vino vivirá para siempre y Judas respondió...



-Maestro, El apostol Chabelo ya se chingó la garrafa con los 9 litros — PompoShow (@pomposhow) 28 de marzo de 2018

Chabelo || La vida pic.twitter.com/JuPvkx6JDt — Mobyrtano Santacruz (@ex_bumer) 28 de marzo de 2018

Jajajajajaja Che Chabelo siempre con su desmadre

😂 pic.twitter.com/vQe9gNt73L — IrreverenteMente (@hectorghs) 20 de marzo de 2018

Antes de votar, piensen bien sus opciones y analicen bien a sus candidatos, recuerden que es el México que le vamos a dejar a Chabelo. — JACK CAVALDI (@thecavaldi) 28 de marzo de 2018

Cuando te enteras que lo de Chabelo es sólo un rumor... pic.twitter.com/DNS58Jt8QV — doñα αrdillα (@aridoo) 28 de marzo de 2018