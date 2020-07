Construyen caseta de vigilancia para perrito metiche

Entre las noticias del día, de lo malo y lo bueno siempre hay algo que rescatar y en este caso, es la historia de este perrito a quien parece encantarle el chisme.

Check es un perrito que vive en Hawái, pareciera uno como cualquier otro, pero tiene un hobbie peculiar: Le encanta vigilar a su vecindario todo el día.

Al mudarse, la enorme terraza se convirtió en el lugar favorito del perrito y a pesar del calor intenso el cumplia su deber de guardián.

Cortesía | @Alyxah

Sus dueños tenían la preocupación de que Check sufriera un golpe de calor o se deshidratara, así que comenzaron a pensar en una solución.

Lo más fácil era impedirle al perrito la entrada al lugar, pero no querían quitarle el entretenimiento al can o que se pusiera triste por ya no ver a los vecinos.

Entonces, la gran idea llegó, ¡Le construirían una caseta de vigilancia! Así el pequeño podría seguir vigilando, pero a la sombra.

Check quedó totalmente fascinado con el regalo y su familia no dudó en compartir sus fotos en internet, donde rápidamente se volvieron virales.

Cortesía | @Alyxah

Así se volvió el perrito más popular de Hawái, donde todo lo que pasa en el vecindario es supervisado por Check.

Sin duda, con ese vigilante ese debe ser el lugar más seguro de la ciudad.

Salud Malaria, tuberculosis y VIH, las amenazas futuras