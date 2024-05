Me encontré una realidad catastrófica: AMLO justifica uso del Ejército en seguridad

El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó este lunes durante su conferencia su cambio de parecer al utilizar al Ejército en tareas de seguridad, pues al inicio de su Gobierno se encontró con una realidad catastrófica y que sin su apoyo no iba a poder salir adelante.

Al preguntarle una reportera por su cambio de parecer al echar mano de la Fuerzas Armados en tareas que antes eran de competencia civil, cuando antes había prometido regresar al Ejército a sus cuarteles, López Obrador respondió que "es de sabios cambiar de opinión".

"No creo que yo haya dicho eso, pero en el caso que lo haya dicho, hay un refrán que dice que es de sabios cambiar de opinión, y aunque no estoy de todo de acuerdo, porque no creo que el fin justifique los medios, sí creo que en política, en algunos casos, lo que cuenta son los resultados”, dijo el presidente.

Pese a que el presidente como candidato en múltiples ocasiones prometió regresar al Ejército en 6 meses a sus cuarteles subrayando que no podía permitir un gobierno militarista, este lunes justificó su cambio de planes.

“Tengo la tarea de transformar al país y me encontré un una realidad catastrófica precisamente por la corrupción y, no iba a poder salir si no me apoyo en las Fuerzas Armadas, que además tuve la suerte de qué no estaban echadas a perder”, dijo el mandatario.

Además, sostuvo que a su llegada al gobierno había instituciones “completamente entregadas a la corrupción” y por eso echó mano del Ejército.

Expresó que es un convencido de que los dos pilares del Estado mexicano son la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Asimismo, sostuvo en la actualidad, son quienes permiten al país la posibilidad del crecimiento y sobre todo la seguridad.

Finalmente, hizo un reconocimiento a las Fuerzas Armadas, de quienes dijo que le han ayudado mucho.

Con bastantes sacrificio (nos ayudan), porque también eso se olvida, en las Fuerzas Armadas hay asesinatos, hay desaparecidos y hay quienes pierden la vida en las obras; sufren, padecen, mi reconocimiento a todos ellos.