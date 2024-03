Primer multifamiliar de México sufre la falta de agua por pozo caduco

El Centro Urbano Presidente Alemán (CUPA), ubicado en la colonia Del Valle, cumple un año con desabasto de agua.

Actualmente, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) construye un pozo al interior de la unidad, el cual debía estar listo desde diciembre del año pasado. Por esta razón, los vecinos dependen del agua de las 25 pipas diarias que llegan a este multifamiliar.

El CUPA, construido en 1947 e inaugurado dos años después, fue el primer centro urbano con infraestructura y servicios de la Ciudad de México, lo que representó un hito para el diseño y organización de unidades habitacionales a nivel nacional. El complejo impulsó la urbanización del sur de la capital del país.

María Antonieta Muñoz Vergara, habitante del CUPA, expuso que, después del cierre de avenidas por parte de vecinos afectados para manifestar su descontento por la falta de agua, el Sacmex gestionó la reposición del pozo y acordó la entrega gratuita de 25 pipas. “Son más de mil 80 familias, 160 locales y además está una estancia infantil, hay muchos locatarios y hay la situación de una extensión de la clínica Del Valle”, detalló.

El CUPA, relató, es habitado por muchas personas de la tercera edad y la falta de agua genera estragos en su bienestar y salud emocional.

“La doctora de la clínica me platicó de una vecinita del edificio H, ya de la tercera edad, que angustiada por no tener agua corrió a su baño, llenó su cubeta, pero se le derramó el agua y con esa agua se resbaló y se desnucó, entonces murió. La doctora me lo platicó, yo me impresioné y pensé en ese momento que, si se pueden hacer todos los proyectos como el de captación de agua pluvial, le pondríamos ese nombre de la persona que falleció”, expuso.

Alberto Alejandro Barreto señaló que, hasta hace dos años, el agua nunca se iba en los más de mil departamentos. Actualmente solo hay agua de las 6:00 a las 10:00 horas y de las 15:00 a las 18:00 o 18:30 horas. En su casa compraron tambos para recolectar el agua.

Los habitantes de la colonia Del Valle exigen que se transparente el proyecto del nuevo pozo construido en el predio donde estaban unos juegos para niños. Hasta el momento no tienen información clara sobre si con ello se resolverá el desabasto o si habrá algún tipo de riesgo, debido al tipo de suelo de la zona.

Además, temen que la existencia de un amparo interpuesto por un grupo de personas que afirma que el proyecto es ilegal retrase la puesta en marcha del nuevo pozo. CDMX ¿Te quedaste sin agua? Así puedes consultar en qué horario tendrás el suministro

De acuerdo con información del Sacmex, la principal fuente de abastecimiento para el CUPA era el Pozo Parroquia 2, el cual cumplió su vida útil. Por ello, iniciaron los trabajos para la reposición del pozo al interior del CUPA.

Actualmente, alquilar un departamento en el CUPA tiene un costo que oscila entre los siete mil y los ocho mil pesos, con servicios de agua, luz, gas y mantenimiento.

El Sacmex indica en sus informes financieros del último trimestre de 2023 que las obras de reposición tienen una inversión de 13 millones 621 mil 477 pesos, y la supervisión de los trabajos requirió un monto de 40 mil 174 pesos. El acta de fallo para la reposición del Pozo Parroquia 2 señala que el periodo de ejecución de la obra era del 15 de septiembre al 13 de diciembre de 2023.

Habitantes de la unidad señalaron a El Sol de México que un grupo de personas inconformes con la construcción del pozo interpuso un amparo, en desacuerdo con la cesión del terreno donde realizan las obras. A este recurso legal atribuyen el retraso en la reposición del pozo.

Mil 80 familias que viven aquí no tienen suministro de agua desde hace un año / Foto: Aracely Martínez /Ovaciones

Actualmente, el multifamiliar se surte a través de 25 pipas diarias, cuya entrada es vigilada por los habitantes de la unidad en un operativo al que llaman “Vigilancia pozo”. Este operativo consiste en que los habitantes atestiguan y cuidan la entrada y salida de los vehículos que llenan las cisternas. Los habitantes de uno de los primeros multifamiliares de la metrópoli esperan que el pozo quede listo pronto.