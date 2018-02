Crueldad animal: mujer golpea a perrito mientras le corta el pelo

Una mujer fue captada maltratando a un perro mientras le corta el pelo en una famosa empresa de cuidado animal, situación que ha indignado a las redes sociales.

Por medio de un video, una clienta mostró al mundo del Internet cómo un perrito era maltratado por el personal de PetSmart en Phoenix, Arizona, mientras recibía un servicio de peluquería.

A escondidas pudo filmar a la mujer que sin ningún remordimiento golpea fuertemente al can. La mujer esperó a la dueña del "peludo" para mostrarle lo que había captado, de inmediato y con gran indignación llamaron a la empresa y decidieron subir las imágenes en redes sociales.

Brooke Vowers, la dueña del perro maltratado, hizo público el caso en su Facebook donde escribió:

“Acabo de llevar a mi perro para que lo arreglaran y mientras salgo esta señora se me acerca y me dice que ha estado esperando una hora para ver de quién es el perro, esto fue por lo malo que la peluquera fue con él y que ella misma llamó a la empresa.

Ella me envió este video. Eso enfermó mi estómago y nunca más volveré!!!! Espero que Charlotte Barnes disfrute el video de su maravilloso servicio. POR FAVOR COMPARTIR”.

Hasta el momento el video cuenta con más de 22 mil compartidos en la red social.

La indignación en general no se hizo esperar, por lo que defensores de animales e internautas exigieron a la empresa un castigo para la empleada.

La empresa confirmó, que debido a esta situación, la joven ya no trabajaba más en el lugar. Brooke lamentó haber tenido que quitarle el trabajo a la peluquera de esta manera, pero esperaba que con así hubiera un mayor control para contratar al personal.

Casos similares se siguen viendo a nivel mundial, asociaciones como PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) exigen que los abusos a estos seres indefensos se castiguen con todo el peso de la ley, pero aún es un tema difícil de tratar en varios países.