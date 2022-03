8M: Google rinde homenaje a las mujeres del mundo en su doodle

El buscador más grande del mundo volvió a conmemorar el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, en su página principal, donde a través de diferentes diapositivas animadas el espectador pasea por las diferentes culturas de todo el mundo, además de que puede descubrir una visión de la vida cotidiana de las mujeres.

“Desde una madre que trabaja en casa hasta una mecánica de motocicletas que enseña sus habilidades a la siguiente generación, cada ilustración está conectada por el hilo común de cómo las mujeres dan la cara por ellas mismas, sus familias y sus comunidades”, describió el buscador.

La animación también muestra el desempeño de las mujeres en el ejercicio de diversas especialidades como la medicina, la artesanía, labores agrícolas, fotografía de vida silvestre, industria textil, entre otros ámbitos.

Thoka Maer, directora de arte del doodle 8M de Google comentó que “normalmente celebramos a las mujeres y sus increíbles logros en el pasado y en el presente, e inspiramos a las jóvenes a soñar en grande”.

De acuerdo con la artista el objetivo de este doodle fue reflejar que todas las mujeres “nos levantamos por la mañana con un propósito, grande o pequeño, no importa”.

Today's animated slideshow #InternationalWomensDay #GoogleDoodle transports us around the 🌎 to give a glimpse of women's everyday lives—all connected by the thread of how they show up for themselves, their families, & their communities #IWD → https://t.co/ze4eqYM0oO pic.twitter.com/lbIAD5RZFl — Google Doodles (@GoogleDoodles) March 8, 2022

Describió además que esta ilustración aboga por la libertad hacia las mujeres, pues también cumple la intención de que ellas elijan la vida que quieren vivir.

“Quiero que todas las mujeres puedan realmente elegir la vida que quieren vivir… y recibir todo el respeto que merecen”.