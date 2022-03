Zepelin sobrevuela CDMX en protesta por los feminicidios

“Ninguna en el olvido” es el mensaje que esta mañana se difundió a través de un zepelin que voló el centro de la Ciudad de México.

Previo al Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo, el dirigible recorrió zonas donde el gobierno local ha colocado vallas para proteger monumentos ante la marcha prevista mañana.

Un globo dirigible voló por la #CDMX para exigir justicia ante los casos de violencia y feminicidios registrados en el país un día antes de las marchas del #8M.



El zepelin también mostró el mensaje de “10 feminicidios al día” para recordar la violencia de género que viven las mujeres en México. Hasta el momento, la autoría de esta protesta se mantiene en el anonimato.

De acuerdo con el más reciente reporte del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, este año se han cometido 75 feminicidios en México. El Estado de México encabeza la lista con 14 y le siguen Ciudad de México, Oaxaca y Veracruz con seis cada uno.

En la lista de los primeros 10 municipios que concentran los feminicidios se incluyen dos de la Ciudad de México: Tlalpan y Xochimilco con dos cometidos este año.

El mismo reporte destaca que 2021 fue el año en el que la trata de mujeres también repuntó en el país pues se registraron 503 casos, desde 2016 no se reportaba una cifra tan alta pues ese año ocurrieron 607.

CDMX CDMX gasta 40 mdp en tres mil barricadas

El Estado de México y la Ciudad de México también son las entidades donde se concentra este delito. En lo que va de este 2022, el Edomex registró 11 casos mientras que la capital del país tiene nueve; le siguen Baja California, Chihuahua y Oaxaca con dos cada uno.

Sobre la marcha que ocurrirá este martes en la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, explicó que el resguardo de monumentos -mismos que recorrió el dirigible- se realiza pues también es su obligación protegerlos.

“Nuestra obligación también es resguardar los monumentos históricos, no podemos permitir que lo rompan porque ya ha ocurrido. Se ponen vallas porque no podemos exponer a las policías para evitar esta intervención en contra de los monumentos”, dijo.

El Sol de México informó la semana pasada que el gobierno de Sheinbaum Pardo gastó 40 millones de pesos el año pasado para comprar más de tres mil vallas con las que se protejen estos monumentos.





En comparación con otros proyectos de 2020, lo gastado en barricadas duplica lo invertido para el fortalecimiento de las unidades de atención y prevención de la violencia contra la mujer “Lunas”. En ese año el programa obtuvo 20 millones de pesos para la ampliación de su horario de servicio, la contratación de más personal especializado y la remodelación de algunas de las sedes.

Algunos agrupaciones feministas subieron al zepelin

Este es un manifiesto de un colectivo feminista que iba a bordo del zepelin: Protestamos con dolor en el cielo en contra de los asesinatos diarios a mujeres –por el simple hecho de ser mujeres– y lo hacemos desde las alturas para estar más cerca de nuestras hermanas. El zepelín sobrevoló 5 puntos emblemáticos de la Ciudad de México: la Fuente de la Diana, la Victoria Alada, el Senado de la República, el Monumento a la Revolución y Bellas Artes.

Con esta acción expresamos públicamente nuestro hartazgo ante la impunidad, buscamos abrir conversación para que como sociedad nos cuestionemos la violencia de género y urgimos a las autoridades, una vez más, a que nos escuchen.

Volamos “CON DOLOR EN EL CIELO”* porque en el cielo estamos todas. Volamos porque el cielo no tiene dueño ni gobierno. Volamos porque en el cielo no hay fronteras geográficas, como no hay fronteras de tiempo ni fronteras entre la vida y la muerte. Volamos porque en las alturas estamos todas. Desde el cielo les hablamos a ellas y les hablamos a ustedes, a todos y a todas. Nuestras hermanas asesinadas viven en cada una de nosotras, existen en nuestra memoria y en nuestros cuerpos: ninguna en el olvido.

Sociedad Busca aumentar la participación de las mujeres en el ámbito de seguridad

Entre marzo de 2021 a marzo de 2022 ha habido un aproximado de 10 FEMINICIDIOS DIARIOS. Sin embargo, nosotras no somos cifras ni datos. Somos universos completos, somos historias, somos amores, somos desamores, somos familias, somos complejidad y también somos con nuestras diferencias: somos las mujeres de los pueblos originarios, las mujeres trans, las mujeres trabajadoras del hogar, las mujeres privadas de la libertad, las mujeres con discapacidades, las mujeres neurodivergentes, las mujeres trabajadoras sexuales, las mujeres de la comunidad LGBTTTQ+, las mujeres afrodescendientes, las madres, las mujeres cuidadoras, las mujeres morenas, las mujeres blancas, somos las mujeres de todas las edades, las mujeres que luchan por la despenalización del aborto SOMOS TODAS.

Exigimos JUSTICIA para las familias de las víctimas. Hasta que nos escuchen las autoridades, hasta que haya acciones concretas por parte del Estado, no vamos a dejar de protestar en contra del México Feminicida en el que vivimos. Como mujeres siempre nos han dicho qué hacer y cómo hacerlo. Nos dijeron también que no hacer y como no hacer las cosas. Nos ponen muros, vallas y granaderos. Nos dicen que no se pueden hacer pintas, que no se pueden romper ni quemar cosas: entonces también subimos. Subimos al cielo porque en el cielo no hay límites y porque allí SOMOS TODAS.

#FuimosTodas

#FuimosTodxs

#ConDolorEnElCielo

#FeministasTomanElCielodeMéxico

#MexicoFeminicida

#NiUnaMás





*Verso del poema Estilo, de la escritora mexicana Dolores Dorantes.





