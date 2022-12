El insulto con el que Greta Thunberg respondió a Andrew Tate por atacarla en Twitter

Las redes sociales son un espacio plago de polémica, pero hay personas que tienen un gusto particular por la confrontación, como dejó claro el beligerante Andrew Tate con una publicación en Twitter dirigida a la activista Greta Thunberg.

Entre las redes sociales, probablemente la del pajarito azul sea la que más discusiones entre sus usuarios acumula entre sus servidores; sin embargo, en las últimas horas se volvió viral el intercambio entre la joven activista medioambiental y el ex atleta convertido en celebridad de internet.

Tate decidió dedicar un tuit a Thunberg en el que se jactaba de la gran cantidad de emisiones que generaban sus autos deportivos, e incluso le pidió una dirección de correo electrónico para enviarle una lista de todos sus autos.

Pero la joven sueca no se quedó callada y decidió responderle a Tate con un comentario igual al suyo.

"Sí, por favor, ilumíname. Escríbeme a la dirección energíadepenepequeño@consigueunavida.com", escribió Thunberg como respuesta al comentario de Andrew Tate.

La respuesta de la joven rápidamente se volvió viral, y en poco más de 12 horas acumula casi 2 millones de "Me gusta" en Twitter.

yes, please do enlighten me. email me at smalldickenergy@getalife.com https://t.co/V8geeVvEvg — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 28, 2022

¿Quién es Andrew Tate?

Andrew Tate practicaba kickboxing a nivel profesional, sin embargo saltó a la fama a través de redes sociales y de su paso por el reality Big Brother.

Además, el exdeportista es conocido por sus polémicos comentarios misóginos, que ha llevado hasta asegurar que las víctimas de ataques sexuales compartían la responsabilidad de la agresión.

Debido a este tipo de comentarios las cuentas de Tate en la mayoría de las redes sociales han sido deshabilitadas. Actualmente no es bienvenido en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok.

Incluso Twitter ha suspendido la cuenta de Andrew Tate en varias ocasiones, pero con la llegada de Elon Musk a la presidencia de la red social su usuario fue reactivado, por lo que pudo lanzar el comentario contra Greta Thunberg.









