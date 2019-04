En plena rutina gimnasta se rompe las piernas

La gimnasta estadounidense Samantha Cerio tuvo un terrible accidente cuando presentaba una prueba universitaria en el Regional de Baton Rouge.

Durante la presentación de un salto mortal en su rutina, la joven universitaria se fracturó las dos piernas.

Ver esta publicación en Instagram dancing out of sophomore year Una publicación compartida por Samantha Cerio (@sam_cerio) el 5 de May de 2017 a las 9:40 PDT

Cerio realizaba sus piruetas con normalidad, cuando inesperadamente sus rodillas no aguantaron el peso y se fracturaron, provocándole un gran dolor.

Tras recibir asistencia médica, la gimnasta fue retirada en camilla y llevada al hospital, donde sigue recuperándose.

La joven de 18 años sufrió fractura de tibia y peroné en ambas piernas, además de que se dislocó las dos rodillas.

En sus redes sociales Cleo agradeció el apoyo que ha recibido.

All,

I wanted to reach out and thank everyone who has sent me encouraging messages. I truly appreciate all of the support and prayers that I have have received! I am doing well right now and getting lots of rest! From the bottom of my heart, thank you so much! — sam_cerio (@sam_cerio) 8 de abril de 2019

El viernes fue mi última noche como gimnasta. No podría estar más orgullosa de la persona en la que la gimnasia me ha convertido. Me ha enseñado el trabajo duro, la humildad, la integridad y la dedicación. Puede que no haya terminado de la forma en que lo había planeado, pero nada sale como estaba planeado.

Ver esta publicación en Instagram Friday night was my final night as a gymnast. After 18 years I am hanging up my grips and leaving the chalk behind. I couldn’t be prouder of the person that gymnastics has made me to become. It’s taught me hard work, humility, integrity, and dedication, just to name a few. It’s given me challenges and road blocks that I would have never imagined that has tested who I am as a person. It may not have ended the way I had planned, but nothing ever goes as planned. Thank you Auburn family for giving me a home and a chance to continue doing the sport that will always be my first love. I am honored to have had the privilege to represent the navy and orange AU for the past 4 years with my team by my side. Thank you for letting me share my passion with you. Thank you for letting me be a part of something bigger than myself. War Eagle Always 💙🧡 Una publicación compartida por Samantha Cerio (@sam_cerio) el 7 de Abr de 2019 a las 10:30 PDT

El video del terrible momento rápidamente se viralizó.

Momento horrible: una gimnasta de la Universidad de Auburn se rompe las dos piernas en una caída durante una competición. #Gimnasia #Deportes #Auburn #OMG pic.twitter.com/oNsJmkyXRd — Henry Ramirez (@midesahogo809) 8 de abril de 2019