Esta fue la reacción del actor más pequeño de Parásitos al ganar el Oscar

Luego de que se anunciara que Parásitos se coronaba como como la Mejor Película Internacional en la entrega de los premios Oscar 2020, el actor más pequeño celebró con un gran salto y emoción.

Al pasar al escenario, el director Bong Joon Ho agradeció a los miembros del elenco, que en su mayoría asistieron al Teatro Dolby, sin embargo Jeong Hyeonjun, quien dio vida a Da-song en la película no asistió a la premiación pero eso no le impidió celebrar el Oscar.

Con gran emoción y desde su casa el pequeño festejó acompañado de su mamá, lo que quedó plasmado de fotografías que se han hecho virales en redes sociales.

While the cast & crew of #Parasite celebrate their win in Los Angeles — young actor Jeong Hyeonjun, who played Da-song, cheers on while watching a live telecast of the 2020 #Oscars at his house in #Seoul. pic.twitter.com/jnK6AMX2Nf — Indulge, The New Indian Express (@indulgexpress) February 10, 2020

La película Parasite (Parásitos), del surcoreano Bong Joon Ho, se convirtió en la sexta producción en la historia de los premios Oscar en ser nominada de forma simultánea en las categorías de Mejor película y Mejor película extranjera.