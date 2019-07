Esta ilusión óptica hace que una foto en blanco y negro parezca tener color

Posiblemente en la foto de arriba dirás que la chica tiene la camisa de color verde y si es así, quiere decir que la ilusión óptica ha funcionado, porque realmente la camisa es blanca y la imagen está en blanco y negro.

Øyvind Kolås, un artista y desarrollador de software es el creador de esta obra, la técnica se llama "ilusión de la cuadrícula de asimilación de color", básicamente lo que hace es colocar una cuadrícula de líneas con colores selectivos sobre una imagen en blanco y negro.

El científico Bart Anderson de la Universidad de Sydney, el sistema de color es denominado "paso bajo", significa que los campos receptivos que codifican el color son grandes, entonces, las cuadrículas se promedian con el fondo acromático y esa parte se atribuye a la imagen.

En otras palabras, el cerebro comprime la información visual cuando miramos algo, dando una impresión general de lo que hay, si no nos tomamos el tiempo necesario para examinar a detalles los objetos. This is a black and white photograph. Only the lines have colour.



What you “see” is what your 🧠 predicts the reality to be, given the imperfect information it gets. pic.twitter.com/gwttlcC2Zw — Lionel Page (@page_eco) 27 de julio de 2019

El efecto funciona más para unos colores que otros, similar a la ilusión de Munker, en la que los círculos adquieren un color distinto dependiendo de las rayas que los superponen.