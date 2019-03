Este niño regala un gallo a su maestra y se vuelve viral

Ante la falta de dinero, pero no de afecto, un alumno de una escuela primaria de Matamoros Tamaulipas, decidió regalarle a su maestra un gallo, por el día de su cumpleaños.

Esto fue dado a conocer en las redes sociales, por la educadora del plantel identificada como Esthefany Guadalupe Gutiérrez Hernández.

En palabras de la profesora, el pequeño se ausentaría por unos días de la escuela, por lo que no podría estar en el cumpleaños de la maestra, ante esto el estudiante decidió darle su regalo por adelantado.

Grade fue la sorpresa de la docente, al ver a su estudiante con una caja grande en sus brazos.

“Es un gallito maestra, escogí el más bonito que tenía para traérselo, no tengo dinero para comprarle nada, pero espero le gusten los gallos y no se preocupe busque con los vecinos quien me diera rait a la escuela para poder traerle su regalo” le dijo el estudiante.

La profesora continuó el relato afirmando que estaba conmovida ya que el esfuerzo del niño para darle el regalo le hizo recordar que ama mucho su profesión, ya que todos los días se para enfrente de ellos para ayudarles a ser mejores personas.