Conoce a Golda, la perrita que acompaña a víctimas de violencia en Sonora

Qué sería de nosotros sin nuestros compañeros caninos, sin duda la vida sería gris y triste sin estos peludos amigos que nos provocan alegría y nosotros les damos cuidado y cobijo porque lo merecen.

La relación del perro y y humanos es tan estrecha que vemos a estos animales hacer labores de cuidado, inspección, guía y seguridad en distintos ámbitos y trabajos.

Tal es el caso de Golda, la Perrita Maravilla que acompañará a niñas, niños y adolescentes de Sonora que han sufrido de violencia. Así lo comunicó la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) en lo que sería la primera audiencia con un animal presente.

Esto forma parte de la estrategia de canoterapia implementada por la FGJE de Sonora, el objetivo principal es ayudar a los menores a declarar ante las autoridades y que puedan sobrellevar el difícil proceso.

La canina en cuestión es una Golden Retriever, que con su ayuda el estado busca minimizar el número de sesiones para que los infantes puedan hablar de las experiencias traumáticas que vivieron. Todo ello para agilizar el proceso de justicia.

La primera audiencia de Golda fue el 1 de junio ante un Ministerio Público, de acuerdo con la fiscal Claudia Indira Contreras Córdova dos niñas de 9 y 5 años estuvieron acompañadas de la canina, situación que agilizó la declaración.

Lo anterior tuvo lugar en el marco de la presentación del Programa Integral de Salud Animal, caninos y felinos, ante el gobernador del Estado, Alfonso Durazo, funcionarios de la Secretaría de Salud, asociaciones de animales y público en general.

El plan piloto había comenzado el 26 de abril con 10 niñas y niños de entre 3 a 9 años, expuestos a situaciones de abuso sexual y violencia familiar. En el primer acercamiento no estaban en condiciones emocionales para rendir su declaración.

La evaluación del proceso llevó 3 meses; en la presentación de resultados se expuso un testimonio de una menor "porque me escucha y me hace caso, le digo siéntate y lo hace, acompáñame y me sigue, vamos a jugar y juega conmigo. Me gusta venir y jugar con la Golda, porque las dos somos súper poderosas y me siento feliz”.

¿Qué es la canoterapia?

De acuerdo con Carmen Lucía Munguía Gallegos, Secretaria Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora (Sipinna), este tipo de terapia se utiliza desde la década de los 60′s en los Estados Unidos y en países de Europa.

Los principales logros de la canoterapia, es hacer que los niños y niñas salgan de ese bloqueo emocional y puedan verbalizar la difícil experiencia.

“Y se confirma que es funcional”, aseguró Indira Sandoval, “ya que se redujo el tiempo, de 10 sesiones convencionales a sólo 3 sesiones de canoterapia, para que, las y los menores de edad, puedan exponer ante la autoridad los rasgos y circunstancias de los delitos de los que fueron víctimas”, concluyó.

Nota publicada en El Sol de Hermosillo