Hay mucho olor a gente: argentino critica Metro de CDMX y lo tunden en redes (Video)

Las redes viralizaron un video donde se ve a un argentino quejándose del Metro de la Ciudad de México y de inmediato, los chilangos reacionaron para defender el sistema de transporte masivo.

En la grabación que circula en TikTok, se puede ver al extranjero hablando por teléfono mientras se queja de que el Metro no tiene aire acondicionado y que huele "a gente".

"No hay aire acondicionado como en Argentina, hace calor, hay mucho olor a gente, viene muy apretada, ¿cuánto puede costar poner aire acondicionado, por qué la gente no lo pide y por qué no se pone perfume?", dice el hombre en la llamada.

Al escuchar lo que decía el argentino, un capitalino no dudó en interrumpir su llamada para decirle que se regresara a su país.

"¿Por qué no te regresas a tu país? Eh, Maradona, para abajo", dijo el chilango mientras le señalaba la puerta de salida del vagón.

Mientras el extranjero trataba de ignorar al mexicano, otro usuario del Metro instó al argentino de que detuviera sus comentarios y él sólo respondió con miradas mientras seguía en su llamada.

Tal como sucedió con los dichos de los integrantes de la agrupación Yahritza y su esencia, en los cuales indicaban que no les gustaba la comida mexicana y el ruido de la ciudad, en redes no dudaron en cuestionar al extranjero.

"Ya que le molesta el olor, hay Uber pero sin dinero, todavía se pone así" y "Argentina está igual y igual que no mienta yo soy mexicano y vivo en Buenos Aires", son alguno comentarios que se pueden leer en redes sociales.