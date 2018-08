[Video] Hombre toma a monja como rehén y el sacerdote lo salva de ser linchado

Armado con un cuchillo, un sujeto irrumpió en plena misa en el emblemático y tradicional templo de Tequis para tomar por rehén a una monja y pronunciarse a favor de la iglesia mormona y condenar la religión católica.

El episodio de violencia cimbró a la sociedad ahí congregada. El energúmeno agredió a la religiosa mientras que los feligreses buscaban acercarse para desarmarlo. Luego de proferir su letanía, el individuo liberó a la monja y salió a toda prisa del templo, sin embargo la turba enardecida lo persiguió para lincharlo.

El sacerdote del templo de Tequis pidió a los fieles no agredirlo sino entregarlo a las autoridades. Al respeto, monseñor Jesús Carlos Cabrero Romero, arzobisò de San Luis Potosí señaló que los actos de violencia y agresión que se presentan constantemente en la sociedad son el resultado de la desesperación que se tiene ante la falta de oportunidades.





No justifico la acción, pero aquí está el resultado de la desesperación cuando no hay oportunidades, aunque también pienso que el agresor no estaba en uso de sus facultades, considero que algo había ingerido porque no alcanzaba a distinguir el lugar, ni a las personas, atacó a la que menos tiene que ver, que era una religiosaCabrero Romero





Cabrero Romero reconoció que el sacerdote que oficiaba la misa en ese momento hizo lo correcto al actuar con congruencia y detener a las personas que estaban por tomar justicia con la propia mano; sin embargo opinó que si la gente está reaccionado de esta forma es señal del hartazgo que hay ante la impunidad que existe cuando se presentan este tipo de hechos. “Creo que se hizo lo correcto, aplaudo que el padre de Tequis haya hecho lo que tenía que hacer, defender la vida, porque querían hacer justicia con la propia mano; pero también aquí vemos cómo la gente ya está reaccionando ante los ataques donde se ve la impunidad a estos eventos, el resultado a estos eventos es la impunidad de que dejan libres a las personas que comenten actos ilícitos”.