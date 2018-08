Youtube elimina video de La Monja por ser demasiado terrorífico

El próximo 7 de septiembre se estrena en México La Monja, el spin-off de El Conjuro, y la promoción está con todo en los últimos días.

El último promo de la cinta, dirigida por Corin Hardy y en la que participa Taissa Farmiga y Demián Bichir, ha generado quejas en Youtube pues los usuarios aseguran que es demasiado terrorífico.

En el clip, que dura apenas unos segundos, se puede ver una imagen de sonido, y mientras el video corre con el sonido subiendo y bajando, aparece la imagen de la monja con un grito estruendoso.

Ante esto, un usuario escribió:

"¡ADVERTENCIA! Si ves un anuncio en YouTube con la imagen del volumen, apágalo y no hagan nada, ES UN SUSTO de la nueva película de LA MONJA próxima a estrenarse. Les recomiendo que no lo vean o bajen todo el volúmen si tienen ansiedad o les da mucho miedo los sustos. Por favor, compartan para salvar una vida."

Según con la respuesta de la plataforma en redes, este video viola sus políticas de contenido de terror, pues está prohibido el "lenguaje violento, imágenes horribles y desagradables, imágenes gráficas o que muestren traumas físicos". Así como todo tipo de publicidad que pretenda "generar shock o asustar".

Ante eso, Youtube decidió retirar el video publicitario de la película.

Appreciate you bringing this to our attention! This ad violates our shocking content policy and it's no longer running as an ad. More info here: https://t.co/dOUocjUevh — Team YouTube (@TeamYouTube) 14 de agosto de 2018

La cinta cuenta la historia de una joven monja que se quita la vida en un convento de Rumanía. El Vaticano envía a un sacerdote (Demián Bichir) con un turbio pasado y a un novicio en pleno proceso de realización de sus votos para investigar el suceso. Juntos descubrirán el oscuro secreto que guarda la Orden del convento





