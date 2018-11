Las predicciones le fallan a Mhoni Vidente, su exnovio filtra fotos de ella desnuda

Esta vez las predicciones le fallaron a Mhoni Vidente, pues su exnovio filtró fotografías y videos de ella en donde aparece casi desnuda, lo cual dejó sorprendidos a todos sus fans.

El material comprometedor fue filtrado por su exnovio, pues él era el único que lo tenía. Ante ello la astróloga dijo que no ejercería ningún tipo de acción legal en su contra, aseguró en entrevista para La Opinión.

Ver esta publicación en Instagram Estrenando #Piercing 😉 #Mhoni13 Una publicación compartida por Mhoni Vidente (@mhoni1) el 14 de Sep de 2017 a las 6:08 PDT Ver esta publicación en Instagram Recordando #Cuba 😊😊😊😊😎 Una publicación compartida por Mhoni Vidente (@mhoni1) el 17 de Ago de 2017 a las 11:00 PDT

"Él no es malo, pero ya no lo amaba y creo que no lo entendió […] No pienso hacer nada, sólo seguir adelante con mi vida y tener más precaución sobre con quién voy a andar".



Además indicó que siente que esto es parte de una venganza porque lo dejó. “Es una venganza porque lo dejé y él todavía me amaba mucho”.

La astróloga cubana confirmó a dicho medio que las imágenes y los video eran de ella, sin embargo destacó que nunca pensó que su exnovio iba a filtrarlos.

Ver esta publicación en Instagram Desde #RepúblicaDominicana les mando un beso Una publicación compartida por Mhoni Vidente (@mhoni1) el 24 de Nov de 2017 a las 12:43 PST Ver esta publicación en Instagram Yo en playa de #SantaMonica Una publicación compartida por Mhoni Vidente (@mhoni1) el 18 de Ago de 2016 a las 10:56 PDT

Precaución imágenes sólo aptas para mayores de 18 años

Nuestra querida @mhonividente nos comparte información, en exclusiva sobre el actual chantaje que vive por vídeo e imágenes íntimas 😞. Más información en @LaOpinionLA pic.twitter.com/MBjGlW9S0X — Clary Castro (@Castroclary) 9 de noviembre de 2018