¡Lo hace otra vez! La Rosa de Guadalupe desata memes con capítulo sobre Only Fans

Cuando creemos que "La Rosa de Guadalupe" ya no puede superarse en la trama de sus capítulos llega con uno nuevo que deja a todos con la boca abierta, ya sea por la curiosidad, el interés o, en su mayoría, la risa que causa a los espectadores.

El famoso programa mexicano escribe historias, pero toma como inspiración los temas que marcan tendencia en Internet y esta ocasión no fue la excepción, ya que su más reciente estreno fue sobre Only Fans, mismo que causó gran revuelo en redes sociales, desde críticas hasta memes.

Debemos mencionar que los productores y guionistas de "La Rosa de Guadalupe" se caracterizan por ser bastante creativos, y es que en este nuevo capítulo cambiaron el nombre de Only Fans por Only Friends.

Pero, ¿a qué se refieren con Only Fans? Se trata de un servicio de suscripción de contenido, con sede en Londres, Reino Unido. Su modelo de negocio consiste en que los creadores de éste pueden denerar dinero gracias a los usuarios que se suscriben a su perfil, más conocidos como "fans".

Durante la pandemia, este servicio se popularizó y las personas comenzaron a subir fotos con el objetivo de que otras personas pagaran una suscripción para disfrutar de estas.

Regresando al polémico capítulo de "La Rosa de Guadalupe", en este se aborda la historia de un joven con gran atractivo físico que no puede conseguir trabajo, así que se aprovecha de esta cualidad para comenzar con su página de "Only Friends".

"La Rosa de Guadalupe":

Por su episodio de Only Fans. pic.twitter.com/wr2XYLhlnt — ¿Por qué es Tendencia? (@porkestendencia) January 21, 2021

Lo curioso, es que tanto en el programa como en la vida real, el protagonista de esta historia, David Ortega, sí tiene su cuenta de Onlyfans, dato que impactó aun más a los internautas.

A través de sus diferentes redes sociales el actor mexicano promociona su cuenta, incluso, recientemente en su perfil de Twitter anunció un descuento del 20 por ciento para adquirir sus fotos ¡Vaya promoción!

"Atrévete a ir más allá de tus extremos. Luz giratoria de coches de policía. -20% OFF en suscripción a mi Onlyfans, todo el día de hoy", escribió en la publicación.

“Atrévete a ir más allá de tus extremos “🚨

.

-20% OFF en suscripción a mi Onlyfans, todo el día de hoy 😱🧨🔥🧨🔥🧨🔥🧨🔥🧨🔥🧨🔥🧨🔥https://t.co/cO9O9rlh79 pic.twitter.com/Tp7ia9TLSZ — David Ortega (@davidortega555) January 19, 2021

Sin dudarlo, sus seguidores lanzaron halagos al actor, pero otros se burlaron de la situación de la vida real y el papel que tuvo que interpretó en el programa.

"La Rosa de Guadalupe haciendo un episodio de David Ortega siendo David Ortega", publicó un usuario en Twitter.

Asimismo, hubo quienes lanzaron críticas a todo esto, pues consideran que la plataforma es inapropiada y la utilizan para subir contenido "sugerente", lo que podría ser considerado como prostitución.

Otros más decidieron sacar provecho y echaron a volar su creatividad, lo que dio como resultado, estos memes:

la rosa de Guadalupe sacando su capítulo sobre only fans: pic.twitter.com/ZgR8HiNW3j — fabi 🌧 ᵗʰᵉ ᵃˡᵇᵘᵐ (@LernJerguieyes) January 21, 2021

Están pasando un capítulo de la rosa de Guadalupe que habla del Onlyfans pic.twitter.com/dZEecWWI66 — Fabián (@FabiannarvazTr2) January 21, 2021

COMO QUE SACARON UN EPISODIO DE LA ROSA DE GUADALUPE SOBRE ONLY FANS???? pic.twitter.com/IzwV7Hxzyg — 💜SOY LA PSPSPSPSPSPSPS 💜 (@CatQueco) January 21, 2021

La Rosa de Guadalupe haciéndonos un tutorial de onlyfans

Teamo 🌹 de Gpepic.twitter.com/KscAzCFFVq — Fernanda 🐞 (@Fernandasvx) January 20, 2021

Vida real: Only Fans

La Rosa de Guadalupe: Only Friends pic.twitter.com/DUyneURYTD — 𝐸𝑚𝑖𝑙𝑦- 𝑚𝑎𝑡𝑖𝑖𝑠𝑥𝑠𝑡𝑎𝑛 ᱬ/#WandaVision (@wandaems_) January 20, 2021

¡Bendito dios! Ya sacaron en La Rosa de Guadalupe el episodio de Only Fans.



Ojalá saquen pronto el de Among Us. https://t.co/Di8WRdpKLf — Alejandro Alemán (@elsalonrojo) January 20, 2021