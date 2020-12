Cyberpunk 2077 ya se estrenó y nos dejó estos memes para el futuro

Cyberpunk 2077 es el videojuego del que todos están hablando; es importante porque marca la transición hacia una nueva generación de consolas en la guerra que disputan PlayStation y Xbox.

El marketing impreso en esta obra funcionó: el bombardeo en redes sociales, gameplays de demostración, incluso las postergaciones previo a su estreno inflaron sus expectativas que ya son saciadas por los gamers de todo el mundo.

El videojuego se estrenó este 10 diciembre de la mano de CD Projekt RED, autores que solo tienen a The Witcher en su catálogo pero que ya aspiran hacia la grandeza de Rockstar Games. Incluso los fans en Twitter ya consideran a Cyberpunk 2077 como el sucesor del Grand Theft Auto V.

Las últimas cifras mostradas por CD Projekt RED indican que en el día de su estreno superó los 50 millones de dólares en ingresos en la plataforma Steam y que las preventas se acapararon en PC con un 59% contra un 41% en consolas.

— CD PROJEKT IR (@CDPROJEKTRED_IR) December 10, 2020 Cyberpunk 2077 already exceeded $50 million in revenues on the Steam platform over 2 weeks ago 👌 — CD PROJEKT IR (@CDPROJEKTRED_IR) December 10, 2020

Cybepunk sigue y seguirá dando de qué hablar, en lo que crece la fama y los fans juegan, recordemos los mejores memes que dejó para hacernos la vida más hackeable.

