Del show de Usher a los errores de Kansas City: los mejores memes del Super Bowl

El Super Bowl deja mucho de qué hablar cada año, ya sea el show del medio tiempo o los errores dentro del campo, pero sin duda lo mejor que deja la final de la NFL son los memes.

Después de la presentación de Rihanna en 2023, Usher tenía la vara muy alta para su espectáculo en el medio tiempo del Super Bowl, y comenzó la lluvia de memes en redes, donde no lo perdonaron por su papel.

Americano Travis Kelce estalla en el Super Bowl: así se fue sobre su entrenador

Si buen es totalmente subjetivo si fue bueno o malo su show, lo cierto es que el balance en redes sociales no está a favor del cantante nacido en Texas.

Apenas terminó el espectáculo los internautas se volcaron a redes sociales para comparar el medio tiempo de Usher con presentaciones anteriores, y hasta con una de las escenas más recordadas de la popular película "¿Y dónde están las rubias?".

#Usher

Se puso raro el show del medio tiempo de Usher ...#SuperBowl pic.twitter.com/UOlF9tNBMQ — Error404 (@HTTP404_NotFoun) February 12, 2024

Los mexicanos sacaron esa creatividad que los caracteriza, además de la capacidad para burlarse de sí mismos, y no dejaron la oportunidad de señalar la cantidad de sudor que tenía Usher en el rostro, que era demasiada en comparación con la cantidad de agua en el sistema Cutzamala del Valle de México.

La poca participación de Travis Kelce en la primera mitad del Super Bowl también fue motivo de memes, ya que en los palcos del Allegiant Stadium estaba Taylor Swift junto a la familia del jugador.

Otra de las cosas que llamó la atención, aunque no de buena manera, fue el comportamiento del propio Kelce, pues protagonizó un momento de indiciplina -por decir lo menos- en medio de la frustración por los errores que cometían los Chiefs durante una parte del juego.