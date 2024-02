Usher se adueña del Allegiant Stadium en el medio tiempo del Super Bowl

Usher salió al escenario montado en el centro de la cancha del Allegiant Stadium para su show en el medio tiempo del Super Bowl LVIII, que disputan los Kansas City Chiefs contra San Francisco 49ers.

Con un atuendo blanco y rodeado de bailarines, Usher arrancó su espectáculo, que ha estado bajo el reflectores con la espectativa de si será suficiente para el show, tomándo en cuenta que Rihanna el año pasado se convirtió en el medio tiempo más visto de la historia. Love in this club! @Usher #AppleMusicHalftime pic.twitter.com/tiWWvEhMIe — NFL (@NFL) February 12, 2024

Aunque durante semanas se especuló quiénes podrían ser los invitados del cantante para su espectáculo, terminaron confirmándose sólo los rumores de Alicia Keys y Ludacris.

Keys fue la primera en saltar al escenario para acompañar a Usher con el tema "My Boo"; le siguió Lil' Jon para el éxito "Turn Down For What?", que sonaba hace ya unos años a nivel mundial en su colaboración con DJ Snake, y el rapero Ludacris cerró el espectáculo junto a Usher con la canción "Yeah".

MY BOO! @AliciaKeys @Usher #AppleMusicHalftime pic.twitter.com/DtjPVsxnPn — NFL (@NFL) February 12, 2024 TURN DOWN FOR WHAT!!!! @liljon #AppleMusicHalftime pic.twitter.com/P8UCxZWD5n — NFL (@NFL) February 12, 2024 LUDA! @Ludacris @Usher #AppleMusicHalftime pic.twitter.com/TAskFkcs4L — NFL (@NFL) February 12, 2024

El juego de luces y las coreografías de Usher -que también es bailarín, fueron los puntos más fuertes en la presentación del cantante de 45 años nacido en Texas.

¿Qué canciones cantó Usher en el Super Bowl?