Usher decepciona en el Super Bowl: antiguos y aburridos, dicen expectadores

Después de que Usher se presentara en el medio tiempo del Super Bowl este domingo, en su edición número LVIII, usuarios de X criticaron al artista estadounidense por no haber aprobado su espectáculo como digno del último partido de la temporada de la NFL, lo que ha llevado a convertirse en tendencia a antiguos participantes del espectáculo, así como a la palabra “aburrido”, calificativo con el que ha sido etiquetado el show de hoy.

Aunque el intérprete de “Yeah!” y “DJ got us fallin’ in love” salió acompañado de Alicia Keys, Ludacris y otros artistas, el público en las redes sociales no dejó pasar la oportunidad para recordar los cantantes que a su parecer han sido los mejores, empezando por el Rey del Pop, Michael Jackson, quien se presentó en el Super Bowl XXVII, el 31 de enero de 1993, en el Rose Bowl de Pasadena, California.

Asimismo, otros espectáculos más recientes también aparecieron en el listado de tendencias de la red social antes llamada Twitter, entre ellos, Katy Perry, quien el 1 de febrero de 2015 salió al campo del University of Phoenix Stadium, en Glendale, Arizona, para cautivar con sus mejores temas, bailando junto a botargas de tiburones que se quedaron grabadas en el recuerdo de la audiencia.

Presentaciones como la de Beyonce, Shakira y Lady Gaga también han sido rememoradas por los usuarios como un contraste a la mala participación de Usher, mientras que otras como las de The Weekend, Justin Timberlake y Maroon 5 han salido a la conversación por ser un “oponente” de Usher como las peores en la historia del Super Bowl.