Menores entre la vida y la muerte por cumplir reto viral "No lackin challenge"

Si se trata de retos, pocos son quienes no participan, ya sea por pena, o simplemente porque resulta divertido, pero, ¿qué pasa cuándo el desafío consiste en poner en riesgo tu vida? ¿Le entrarías?

Juan Pablo de 13 años y Mari Éder de 14 se encuentran hospitalizados luego de realizar el reto viral "No lackin challenge", el cual consiste en apuntase con un arma de fuego a la cabeza, para que al final... se jale el gatillo.

Según relatos aún no confirmados por la Fiscalía General del Estado, los jóvenes originarios de Nuevo Casas Grandes, aprovecharon que sus papás no se encontraban en casa, por lo que decidieron realizar el desafío; sin embargo, su juego no salió tan bien, ya están gravemente heridos en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital del IMSS en Ciudad Juárez.

Elementos de la Fiscalía llegaron al lugar de los hechos, en donde encontraron dos casquillos percutidos, mediante los que determinaron que el arma que utilizaron fue calibre 22; además, encontraron a uno de los jóvenes aún consciente.

Las autoridades realizan las investigaciones correspondientes, puesto que se debe determinar si realmente se trató de un "juego", mientras tanto, la FGE apoya a las familias de los adolescentes con transporte, hospedaje y alimentación.

De igual manera la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Delito ya brinda también asistencia psicológica a los familiares de ambos.