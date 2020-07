Así serán las naves con las que planean llevar a turistas al espacio

Doce ojos de buey, 16 cámaras y un gran espejo en la parte trasera de la cabina: la compañía de turismo espacial Virgin Galactic presentó la nave que llevará, en fecha aún no determinada, a quienes puedan pagar cientos de miles de dólares para flotar unos minutos en el espacio.

La firma fundada por el multimillonario británico Richard Branson, que ahora cotiza en bolsa, pospuso varias veces la fecha de su primer vuelo comercial, aunque sus directivos dijeron recientemente que es cuestión de apenas unos meses.

Foto: Virgin Galactic | AFP

Aún deben realizarse varios vuelos de prueba, dijo un responsable, antes de que el propio Branson ocupe un lugar a bordo.

La cabina, que tendrá seis plazas, fue diseñada para maximizar la visión de la Tierra.

Un periodista de la AFP visitó la cabina a través de realidad virtual, con un casco provisto por la compañía.

Providing safety without distraction, quietly absorbing periods of sensory intensity, and offering each astronaut a level of intimacy required for personal discovery and transformation. Take a look at the interior design of our spaceship cabin. https://t.co/mHy1c3JWUB pic.twitter.com/CQfDjTCZg3 — Virgin Galactic (@virgingalactic) July 28, 2020

Cada asiento está cerca de un gran ojo de buey, cada uno de los cuales tiene conectada una cámara para que el pasajero pueda fotografiarse con la Tierra de fondo.

Otras ventanas que atraviesan el techo de la cabina ofrecen una vista espectacular del planeta.

Foto: Virgin Galactic | AFP

The cabin includes a first for space travel, a large, circular mirror on the aft bulkhead which, by adding a tint to the reflective surface, allows astronauts to view themselves weightless while illuminated by the natural brightness of the Earth. pic.twitter.com/nsyCR5YzBY — Virgin Galactic (@virgingalactic) July 28, 2020

Asimismo, los pasajeros podrán desabrocharse el cinturón de seguridad para experimentar la falta de gravedad.

Unos 600 clientes que desembolsaron 250 mil dólares cada uno, a los que Virgin Galactic llama "futuros astronautas", esperan desde hace años para abordar el SpaceShipTwo, cuyo desarrollo se vio retrasado por un fatal accidente en 2014, cuando un error de uno de los dos pilotos provocó la desintegración de la nave en pleno vuelo.