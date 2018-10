Ni mandado hacer, NASA encuentra un iceberg perfectamente rectangular

La NASA compartió una impresionante imagen de un iceberg rectangular casi perfecto en la Antártida. La placa de hielo monolítica, flotando justo al lado de la plataforma de hielo Larsen C, parece bastante poco natural dados los ángulos de 90 grados.

La NASA tomó la imagen como parte de la Operación IceBridge, una misión para captar imágenes de las regiones polares de la Tierra para comprender cómo el hielo (espesor, ubicación, acumulación, etc.) ha cambiado en los últimos años.

From yesterday's #IceBridge flight: A tabular iceberg can be seen on the right, floating among sea ice just off of the Larsen C ice shelf. The iceberg's sharp angles and flat surface indicate that it probably recently calved from the ice shelf. pic.twitter.com/XhgTrf642Z — NASA ICE (@NASA_ICE) 17 de octubre de 2018

Si bien el iceberg es bastante extraño de ver, es un fenómeno completamente natural. La mayoría de nosotros estamos acostumbrados a ver imágenes de icebergs angulares con solo una pequeña punta que sobresale del agua. Sin embargo, existe un tipo de iceberg completamente diferente llamado icebergs tabulares.

Es probable que este iceberg no sea muy antiguo, ya que el viento, las olas y el agua de mar eventualmente alejarán los bordes afilados de este iceberg y lo redondearán, dijo Kelly Brunt, científica de la NASA, al portal Live Science.



From yesterday's #IceBridge flight: An extremely large iceberg off of the Larsen Ice Shelf encased with thicker, ridged sea ice. pic.twitter.com/7LctelxUBM — NASA ICE (@NASA_ICE) 19 de octubre de 2018 From yesterday's #IceBridge flight: A view of the mountains south of Punta Arenas, Chile, as the team headed toward Antarctica. pic.twitter.com/BiALAwvoPD — NASA ICE (@NASA_ICE) 19 de octubre de 2018 From yesterday's #IceBridge flight: Grease sea ice tendrils forming at the edge of the Filchner ice shelf. Newly forming sea ice floes in the foreground. pic.twitter.com/Mwm6KEF8Kl — NASA ICE (@NASA_ICE) 19 de octubre de 2018 From #IceBridge's Saturday flight: Mt. Balfour in the Antarctic Peninsula, as viewed from Wordie Bay, with the DC-8's shadow in the foreground. pic.twitter.com/DGQJXtWzeA — NASA ICE (@NASA_ICE) 15 de octubre de 2018 From #IceBridge's Saturday flight: Heavily crevassed ice. pic.twitter.com/jvFAtE7FSA — NASA ICE (@NASA_ICE) 15 de octubre de 2018

