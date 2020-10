Niurka, Paty Chapoy y Karla Panini, el proyecto de sabotaje del que todos hablan

Como si se tratara de conformar un grupo élite de supervivencia y directo de “las villanas más villanas”, llegó a la redes sociales este afiche que no sólo pondrá a prueba tus conocimiento de las mujeres de la farándula mexicana o de los escándalos más virales del momento, sino también tu capacidad de estrategia para sobrevivir en un mundo más artero, calculador y despiadado que Twitter.

Lo que parecería una simpleza, rápidamente convirtió los nombres de algunas de estas famosas en tendencias en redes sociales, creó alianzas virtuales y casi casi puso a todo México de acuerdo en una sola cosa: es mejor tener a Niurka de amiga que de enemiga.

Pero ¿de qué va todo esto?

La idea surgió de la cuenta de parodia en Twitter @notherealivanka que tuvo la fabulosa (o malvada) idea de reunir a 18 actrices, conductoras, cantantes y otras protagonistas de escándalos virales en una sola plantilla, bajo un par de líneas que de inmediato causaron ruido en redes sociales:

“La maestra dejó un proyecto, tres de ellas serán de tu equipo y las demás intentarán sabotearte. Elige”

Gráfico: Twitter @notherealivanka

Entre los rostros del “concurso” figuran Paty Chapoy, Danna Paola, Belinda, Carmen Salinas, la muy polémica Karla Panini al igual que Sarita, hija del fallecido José José; Lolita Cortés, por supuesto Niurka y hasta la figura mediática del momento: “la niña del pastel”.

Y aunque cada una tiene sus particularidades para convertir tu mundo en un tortuoso calvario, la respuesta de los cibernautas fue prácticamente unánime:

Es mejor tener en tu equipo a Niurka y Paty Chapoy.

Mi primera opción obviamente es Niurka, te destruye en segundos con su boca y pondría en su lugar a las que quisieran sabotearnos



Paty Chapoy sabe de qué pie cojea todo mundo y tiene influencias poderosas



Lolita Cortez es muy técnica y no tendríamos ningún error en el proyecto https://t.co/DlL3yZVotE — Karen chavarria (@Karench27150057) October 22, 2020 La mujer escándalo: Niurka

La periodista: Paty Chapoy

La que te destroza en TV nacional: Lolita Cortés pic.twitter.com/HdsW2pOfqd — Gabriel Cue (@yo_ald0) October 22, 2020 Nambre Lolita, Niurka, y Paty Chapoy.

Serán nefastas pero perrísimas e inteligentes, quién contra nosotras ptos. https://t.co/eUhBgXmToh — Aʀᴇʟʏ ʙʙᴄɪᴛᴀ 𓂀 (@ArelyDior) October 22, 2020 Niurka sin duda porque es perra directa y nadie la quiere de enemiga, Paty Chapoy por todas sus influencias y Karla Panini porque que miedo lo que me pudiera hacer. Ahora si GAME ON perras. pic.twitter.com/WPkT25WlNh — Victoria Alcocer♡︎ (@victoria_alcar) October 22, 2020 La Chapoy porque ps es la pinche reina del chisme y las influencias, Niurka por si hay putazos y Carmelita Salinas porque alguien tiene que gritar "¡PÁRENSE, PUTOS! fffi, fffi, fiuuu, fiuu.. (chiflido)" https://t.co/1TjnDO4ET7 — Transylvanian (@viriwonder) October 22, 2020

En tanto que de la tercera aliada hubo mayor diversidad pues mientras unos afirman que lo metódico de Lolita Cortés ayudará a consolidar todos tus planes, otros decían que era mejor la sangre fría de Karla Panini.

Y aunque todo esto es sólo para pasar el rato, tú ¿a quién elegirías?

