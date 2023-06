Perritos reciben “dogtorado” de universidad en EU por su heróico trabajo en la pandemia  

Grandes equipos se dedicaron a combatir las consecuencias que dejó y sigue dejando la pandemia por Covid-19, entre ellos, los perritos, que fueron claves para esta lucha y por eso merecen un reconocimiento.

En la Universidad de Maryland, en Estados Unidos, no solamente premiaron a un grupo de lomitos que ayudaron en la contra la enfermedad, sino que les otorgaron el título de “dogtorado”.

Una de ellos es la 'Dogtora Loki', una rottweiler de cinco años que fue honrada por su extraordinario servicio durante la pandemia de Covid.

"Es un privilegio para mí recomendar el título honorario de Doctora en Medicina a Loki por su destacado trabajo ayudando a los pacientes y trabajadores de la salud en el centro médico de la Universidad de Maryland", dijo la doctora Marissa Flaherty en la ceremonia.

It’s graduation season and the University of Maryland, Baltimore is “confurring” dogrees on service and therapy dogs who went above and beyond for the community and their handlershttps://t.co/YFf0aBQ4Ps pic.twitter.com/p12IOfJnba — FOX Baltimore (@FOXBaltimore) June 13, 2023

El desfile de lomitos no terminó ahí, también recibieron su dogtorado los perros de servicio Kylo Red, un goldendoodle de tres años y Kiera, una labradoodle de seis años.

Foto: @UMBaltimore

Este peludo equipo ayudó, junto con la doctora. Caroline Benzel, a recaudar más de 100 mil dólares para la compra de medicamentos e insumos para kits que fueron entregados a los trabajadores de atención médica de primera línea.

Los perritos de servicio también se especializan en las sesiones de terapia, muchas veces para brindar apoyo emocional a aquellos pacientes que lo necesiten, muchos de ellos niños.